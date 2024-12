L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato alla vigilia del derby londinese contro il Crystal Palace valevole per i quarti di Carabao Cup

L'Arsenal scenderà nuovamente in campo all'Emirates Stadium mercoledì 18 dicembre contro il Crystal Palace per il match valevole per i quarti di finale di Carabao Cup. Dopo lo 0-0 in campionato contro l'Everton, i Gunners sono desiderosi di passare il turno nel derby londinese contro le Eagles per dare la caccia ad un titolo che manca dal 1993.

In quell'anno, infatti, l'Arsenal vinse la sua seconda Coppa di Lega inglese - la prima conquistata nel 1987 - nota anche come English Football League Cup. La formazione di Mikel Arteta - piccola curiosità - affronterà nuovamente il Palace di Oliver Glasner sabato 21 dicembre per il diciassettesimo turno di Premier League. Insomma, nel giro di tre giorni assisteremo a ben due derby londinesi tra campionato e coppa di Lega inglese tra Gunners e Eagles.

Alla vigilia della sfida contro il Crystal Palace nei quarti di finale di Carabao Cup, è intervenuto in conferenza stampa Arteta, che ha espresso il suo punto di vista sulla doppia sfida contro la squadra di Glasner: "È sempre molto difficile. È un ulteriore livello di difficoltà, soprattutto quando giochi contro la stessa squadra due volte di fila. Il Palace si difende con un blocco basso come il Fulham? Credo che sia leggermente diverso il loro modo di giocare. Inoltre, non credo che il Fulham volesse difendersi contro di noi. Hanno giocato contro il Tottenham e il Liverpool e non l’hanno fatto. Dipende da cosa sei in grado di fare contro certe squadre. Anche la classifica ha un grande impatto su questo aspetto".

Arsenal-Crystal Palace, le parole di Arteta in conferenza stampa — Il pareggio a reti bianche contro l'Everton nell'ultimo turno di campionato è suonato strano, vista l'elevata produzione offensiva marchio di fabbrica dell'Arsenal. Arteta si è soffermato su questo aspetto: "La narrativa è sempre questa. Quando segni tre o cinque gol non se ne parla. È normale. Per noi non cambia nulla. Vogliamo segnare tre o cinque gol. Anche se non abbiamo segnato sabato, vogliamo sicuramente fare meglio e segnare".

Il tecnico dei Gunners ha poi aggiornato sulle condizioni dell'ex Bologna Riccardo Calafiori in vista del match in Carabao Cup contro il Crystal Palace, primo dei due derby londinesi contro le Eagles da qui a sabato: "Calafiori è fuori da due settimane per un problema articolare e non sarà disponibile per la partita di domani". L'obiettivo di tornare a vincere trofei è sempre vivo in casa Arsenal, Arteta è ambizioso e sa che può contare su una rosa forte di cui si fida ciecamente: "Vogliamo vincere di più, è questo ciò che vogliamo. Interventi a gennaio sul mercato per rinforzare la rosa? Mi fido completamente della squadra e dei nostri giocatori. Durante le partite creiamo una grande mole di gioco e di azioni pericolose. Allo stesso tempo concediamo poco. Ripeto, mi fido ciecamente dei miei giocatori".

La possibilità di conquistare la Carabao Cup potrà dare una spinta ulteriore all'Arsenal per tornare a vincere la Premier League? Questa una delle domande poste in conferenza stampa ad Arteta. L'allenatore dei Gunners ha risposto: "Penso che sia molto utile. Sicuramente vincere la Carabao Cup porta convinzione, fiducia e energia positiva. Alzare al cielo un trofeo genera quell’energia necessari che ci può portare sulla strada giusta. Insomma ti aiuta nel darti lo slancio necessario per gli altri obiettivi".

Aggiunge Arteta: "Come festeggerò il mio quinto anniversario sulla panchina dell'Arsenal? Non bevo vino, ma sarà una giornata speciale. Cinque anni trascorsi con un ruolo importante in questa squadra è davvero importante. Non farò una celebrazione, ma probabilmente rifletterò su questa cosa. Lo ricorderò e lo apprezzerò, perché è davvero passato tanto tempo".

Sulla possibilità che Ethan Nwaneri - centrocampista offensivo classe 2007 - e Martin Odegaard giochino insieme: "Dipende da chi gli sta intorno e quali posizioni possono occupare. Ethan può giocare come centrocampista offensivo di destra, centrocampista offensivo di sinistra e ala. Penso anche che possa giocare come punta centrale. Sterling in panchina contro l'Everton per un motivo particolare? No!".