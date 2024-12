Arsenal-Crystal Palace: dove vedere la Carabao Cup in Diretta LIVE

Arsenal-Crystal Palace, quarti di finale di Carabao Cup: info partita, probabili formazioni, dove vedere il match dell'Emirates Stadium in diretta tv e in streaming gratis

Vincenzo Bellino Redattore 18 dicembre - 17:03

Dopo il pareggi a reti bianche contro l'Everton nello scorso weekend di Premier League, l'Arsenal ospita il Crystal Palace all'Emirates. I Gunners sfidano la squadra di Oliver Glasner nei quarti di finale di Carabao Cup; chi vince in semifinale affronterà la vincente di Newcastle-Brentford.

Qui Arsenal — Arsenalin corsa in tutte e quattro le competizioni stagionali al quale partecipa. La squadra di Mikel Arteta è reduce dal pari casalingo con l'Everton che ha rallentato la corsa al titolo dei Gunners, terzi a -6 dal Liverpool che dovrà recuperare una sfida. In FA Cup i londinesi sfideranno il Manchester United nei trentaduesimi di finale, mentre il confronto di Carabao Cup contro il Crystal Palace mette in palio la semifinale. Non male fin qui per Saka e compagni, anche il percorso in Champions League: il pass diretto per gli ottavi di finale è vicino, in virtù del 3° posto momentaneo dopo 6 giornate. Con un successo nel penultimo turno contro la Dinamo Zagabria potrebbe anche arriverà l'aritmetica certezza.

Qui Crystal Palace — Reduce da cinque risultati utili di fila, il Crystal Palace occupa la 15ª posizione in classifica ed è in corsa sia in FA Cup, ai trentaduesimi affronterà lo Stockport, sia in Carabao Cup. Agli uomini di Glasner servirà un'impresa per violare l'Emirates e staccare il biglietto per la semifinale. Negli ultimi cinque precedenti, infatti, non ha mai battuto l'Arsenal: due vittorie per i Gunners e tre pareggi, l'ultima affermazione del Palace risale a ben cinque anni fa, 2-3 in Premier League (21 aprile 2019).

Arsenal-Crystal Palace, probabili formazioni — ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Tierney; Nwaneri, Jorginho, Merino; Saka, Gabriel Jesus, Sterling. Allenatore: Mikel Arteta

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Turner; Guéhi, Chalobah, Lacroix; Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell; Sarr, Eze; Nketiah. Allenatore: Oliver Glasner

Arsenal-Crystal Palace, dove vedere la Carabao Cup in Diretta LIVE — ARSENAL CRYSTAL PALACE DIRETTA TV STREAMING GRATIS - Arsenal-Crystal Palace è la gara valevole per i quarti di finale di in tempo reale; il calcio d'inizio è fissato per le 20:30 di mercoledì (18 dicembre) all'Emirates Stadium, impianto sportivo inglese che ospita le partite casalinghe dei Gunners. Padroni di casa favoriti, ospiti a caccia dell'impresa. Il derby londinese tra Arsenal e Crystal Palace non sarà possibile seguirlo in diretta tv, nè in streaming, nonostante DAZN abbia acquisito i diritti televisivi per la trasmissione della competizione. I telespettatori potranno sintonizzarsi sulle pagine ufficiali e social delle due squadre che aggiorneranno in tempo reale il risultato del match.