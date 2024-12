Giroud ha fatto la storia a suon di gol negli ultimi anni nel calcio, ma nessuno potrà dimenticare quel gol pazzesco che segnò con l'Arsenal con cui ha vinto il premio Puskas nel 2017.

Olivier Giroud nel corso della sua carriera ha fatto la differenza nelle squadre in cui ha militato, lo sanno bene i tifosi del Milan e tutti coloro che seguono la Serie A; ma non solo, perché in tanti ricorderanno anche il super gol che ha segnato con l'Arsenal di tacco al volo. (Fonte video account X @Football Tweet)