L'Arsenal batte 3-2 il Crystal Palace nel derby londinese e passa in semifinale di Carabao Cup: Eagles avanti ad inizio match con Mateta, nella ripresa fa tutto Gabriel Jesus realizzando una fantastica tripletta. Nel finale accorcia l'ex Nketiah

Sergio Pace Redattore 18 dicembre 2024 (modifica il 18 dicembre 2024 | 23:08)

L'Arsenal si è aggrappato a Gabriel Jesus per avere ragione di un Crystal Palace tonico e vivace sin dall'inizio della gara. I Gunners hanno battuto 3-1 in rimonta le Eagles nel match dell'Emirates Stadium, valido per i quarti di finale di Carabao Cup. Inizio stentato dei padroni di casa, subito sotto al 4' a causa della rete siglata da Jean-Philippe Mateta su grave disattenzione difensiva di Jakub Kiwior.

Nella ripresa parte lo show di Gabriel Jesus, con l'ex Manchester City che realizza una splendida tripletta e risolve da solo il match. Nel finale il Palace accorcia le distanze con l'ex di turno Edward Nketiah, ma non basta. L'Arsenal fa suo il derby londinese e si assicura un post in semifinale di Carabao Cup.

Disastro Kiwior, Mateta porta avanti il Crystal Palace — Inizio disastroso per l'Arsenal che già al 4' si ritrova in svantaggio. L'azione da gol del Crystal Palace parte addirittura da un lancio lungo del portiere, Dean Henderson, per la punta, Jean-Philippe Mateta. Il difensore dei Gunners ex Spezia, Jakub Kiwior, manca clamorosamente l'impatto di testa con il pallone. Ne approfitta Mateta che si lancia da solo versa la porta avversaria e in diagonale batte David Raya.

Un autentico regalo di Natale dell'Arsenal scartato in anticipo dal Crystal Palace. Nel corso della prima frazione di gioco i Gunners sviluppano azioni offensive alla ricerca del gol del pareggio. La squadra di Mikel Arteta controlla ampiamente match e possesso palla (71% nel primo tempo), ma in occasione di due conclusioni verso la porta di Henderson non riesce a trovare la via del gol. Le Eagles si difendono con ordine e appena possono tentano di pungere.

Show Gabriel Jesus — Subito forze fresche in casa Arsenal con gli ingressi in campo di William Saliba e Martin Odegaard al posto di Thomas Partey ed Ethan Nwaneri. I Gunners si riversano in avanti e al 54' trovano il gol del pareggio: assist visionario in verticale del neo entrato Odegaard a tagliare la difesa avversaria, con un primo tocco di destro Gabriel Jesus si libera della pressione di un difensore e con un delizioso scavetto supera in uscita bassa Henderson.

In formissima l'attaccante brasiliano ex Manchester City, che replica circa 20 minuti dopo. Bukayo Saka, nel frattempo entrato tre minuti prima al posto di uno spento Raheem Sterling, confeziona un assist al bacio dentro l'area per Gabriel Jesus, che lascia partire un preciso e potente tiro in diagonale che si insacca in rete. Niente da fare per Henderson, che ancora una volta è costretto a raccogliere il pallone in fondo al sacco.

Tripletta d'autore — Non ancora contento, Gabriel Jesus si regala una fantastica tripletta mettendo a segno il 3-1 all'81': l'Arsenal inizia l'azione addirittura dalla sua zona di difesa, il contropiede viene avviato da uno splendido passaggio lungo di Odegaard (2 gli assist in questa partita) per il brasiliano. Il numero 9 dell'Arsenal scatta dalla zona di destra e si avvia verso la porta avversaria, liberando un altro diagonale di destro potente e angolato che non lascia scampo all'estremo difensore del Crystal Palace.

Appena quattro minuti dopo all'85' la squadra di Oliver Glasner accorcia le distanze: Nathaniel Clyne mette in mezzo un invitante cross dall'out di destra, l'ex di turno Edward Nketiah scherza la difesa avversaria con uno stacco imperioso e di testa la mette lì dove non può arrivare Raya. Nonostante il forcing finale del Palace, l'Arsenal riesce a gestire gli ultimi cinque minuti di recupero e a difendere il prezioso vantaggio che gli permette di staccare il pass per le semifinali di Carabao Cup.