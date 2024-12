Crystal Palace-Arsenal, il pronostico: Arteta favorito su Glasner

Bis o riscatto? Nel tardo pomeriggio di sabato 21 dicembre, a Selhurst Park, va in scena il secondo capitolo del derby londinese tra Crystal Palace e Arsenal . I padroni di casa non hanno digerito l'eliminazione dalla Carabao Cup , del mercoledì appena trascorso, e proveranno a vendicarsi in campionato davanti al pubblico amico. Le quote dei bookmakers, tuttavia, vedono ancora favoriti i Gunners di Mikel Arteta , a caccia di punti importanti per mantenere vivo il sogno di un titolo nazionale che manca dal 2004.

Il pronostico

Il Crystal Palace per allontanarsi dalla zona rossa della classifica, l'Arsenal per continuare a coltivare le ambizioni di titolo. Motivazioni differenti a Selhurst Park, ma Gunners favoriti per la vittoria finale (quota 1.53). L'eventuale pareggio vale quattro volte la posta in gioco (quota 4.00), mentre un possibile successo dei padroni di casa è offerto a 5.75. In tre delle ultime cinque sfide sono state realizzate meno di tre reti (Under 2.5, quota 1.90), ma alla luce dei problemi difensivi del Palace, chissà che questo trend non venga ribaltato (Over 2.5, quota 1.77). La possibilità che entrambe le squadre vadano a segno è quotata a 1.88 (No Goal, quota 1.75). In ottica marcatori i favoriti sono Jean Philippe Mateta (quota 3.45) per i padroni di casa e Bukayo Saka (quota 2.50) per gli ospiti.