Il Crystal Palace ospita l'Arsenal in uno dei tanti derby londinesi: padroni di casa a caccia di riscatto dopo la recente eliminazione in Carabao Cup, proprio per mano dei Gunners

Vincenzo Bellino Redattore 21 dicembre 2024 (modifica il 21 dicembre 2024 | 02:49)

A Selhurst Park va in scena il II Atto del derby londinese tra Crystal Palace ed Arsenal. Nel match valido per la 17ª giornata di Premier League i padroni di casa cercheranno di vendicare il recente ko (3-2) che è costato alla squadra di Glasner, l'eliminazione dalla Coppa di Lega (Carabao Cup). Gunners reduci da due pareggi di fila in campionato contro Everton (0-0) e Fulham (1-1); il Palace invece, nello scorso weekend ha sconfitto il Brighton a domicilio.

I precedenti — Negli ultimi cinque precedenti giocati in casa del Palace, l'Arsenal si è imposta tre volte; un successo del Crystal nel 2022 e un pareggio nella stagione 2020-2021.

Crystal Palace-Arsenal (0-1), 21 agosto 2023

Crystal Palace-Arsenal (0-2), 5 agosto 2022

Crystal Palace-Arsenal (3-0), 4 aprile 2022

Crystal Palace-Arsenal (0-1), 19 maggio 2021

Crystal Palace-Arsenal (1-1), 11 gennaio 2020

Probabili formazioni — Crystal Palace in campo con un 3-4-2-1. A difesa del portiere Henderson il tridente difensivo sarà formato da Chalobah, Lacroix, Guehi. A centrocampo in cabina di regia, giocano Hughes e Lerma, con Kporha e Mitchell sulle corsie esterne. Sulla trequarti, alle spalle dell'unica punta Mateta, a segno in Coppa, agiranno Nketiah e Sarr. L'Arsenal risponde con un 4-3-3. Partey, Saliba, Gabriel Magalhães, Timber comporranno il pacchetto difensivo davanti a Raya. Odgaard, Rice e Merino sono favoriti per una maglia da titolare a centrocampo; in avanti Saka e Martinelli affiancheranno Havertz.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Chalobah, Lacroix, Guehi; Kporha, Hughes, Lerma, Mitchell; Nketiah, Sarr; Mateta. Allenatore: Oliver Glasner.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Partey, Saliba, Gabriel Magalhães, Timber; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Havertz, Martinelli. Allenatore: Mikel Arteta.

Crystal Palace-Arsenal: dove vedere il derby di Premier League in Diretta LIVE — Crystal Palace-Arsenal è il match valido per la 17ª giornata di Premier League, in programma sabato 21 dicembre a Selhurst Park, con calcio d'inizio fissato alle 18:30. I padroni di casa a caccia di riscatto dopo il recente ko incassato in EFL Cup proprio contro i Gunners. La squadra di Arteta non può concedersi ulteriori passi falsi dopo i pareggi ottenuti contro Everton e Fulham. Dove sarà possibile seguire Crystal Palace-Arsenal? I telespettatori potranno guardare il derby londinese in diretta e in esclusiva su Sky, sul canale Sky Sport. In streaming ci sono invece diverse opzioni per gli abbonati: l'utilizzo dell'app Sky Go o di Now Tv, entrambe disponibili e scaricabili su pc, smartphone e tablet.