Crystal Palace-Arsenal, probabili formazioni: out Eze, c’è Calafiori

Crystal Palace-Arsenal, le probabili formazioni di Glasner e Arteta: padroni di casa senza Eze, gli ospiti recuperano Rice e Calafiori

Vincenzo Bellino Redattore 21 dicembre - 02:50

Sabato 21 dicembre alle 17:30, il Crystal Palace ospiterà l'Arsenal al Selhurst Park per un nuovo entusiasmante confronto. Dopo la vittoria dei Gunners per 3-2 in Coppa di Lega grazie a una tripletta di Gabriel Jesus, l'attenzione si sposta sulla Premier League, dove la squadra di Arteta andrà a caccia del bis per cancellare il passo falso dello scorso weekend contro l'Everton (0-0). I padroni di casa sono reduci, tuttavia, da un buon momento di forma: quattro risultati consecutivi, compreso il 3-1 in trasferta sul campo del Brighton.

Qui Crystal Palace — Il Crystal Palace cercherà di portare a casa un successo che manca da circa due anni (2022). In EFL Cupla squadra di Oliver Glasnersi è battuta con onore ed è rimasta aggrappata al match fino al triplice fischio, ma ha pagato a caro prezzo il cinismo dell'Arsenal. “Abbiamo visto la qualità dell'Arsenal, soprattutto nel secondo tempo. Muovono la palla con grande velocità, precisione e intelligenza tattica. Dobbiamo imparare da queste partite e migliorare velocemente”, ha dichiarato Glasner nella conferenza stampa pre-partita. “Non mi aspetto miglioramenti in tre giorni, ma ci sono dettagli su cui possiamo lavorare per ottenere un risultato migliore".

Crystal Palace, le scelte di Glasner: out Eze — Il Crystal Palace non potrà fare affidamento su Eze, ai box per un problema fisico e sullo squalificato Muñoz, oltre ai vari Ward (problema al polpaccio), Chibueze (bicipite femorale), Adam Wharton (pubalgia) e Matheus França de Oliveira (fuori condizione). L'assenza di Eze è un colpo pesante da digerire per mister Glasner: "Eze? Ha rimediato un colpo al piede contro il Brighton e ha giocato con un piede gonfio all'Emirates, ricevendo un altro brutto colpo. Non è al 100%".

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Chalobah, Lacroix, Guehi; Kporha, Hughes, Lerma, Mitchell; Nketiah, Sarr; Mateta. Allenatore: Oliver Glasner.

Qui Arsenal — Nonostante il recente successo ottenuto in Coppa di Lega, il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta non si fida della seconda sfida in pochi giorni contro il Crystal Palace: "Abbiamo analizzato il Palace e sappiamo cosa ci attende. Giocare al Selhurst Park è sempre difficile, ma siamo pronti per affrontare questa sfida. Sono sicuro che sarà una gara diversa rispetto a quella di Coppa". In campionato i Gunners dovranno ritrovare lo smalto della prima parte di stagione e cercare di essere più incisivi in area avversaria come non è accaduto contro Everton e Fulham.

Arteta ritrova Calafiori e Rice — Due buone e due cattive notizie per l'Arsenal di Arteta. Sia Ben White, sia Tomyasu resteranno ai box per via degli infortuni al ginocchio, tuttavia il tecnico dei Gunners recupera Calafiori e Rice che dovrebbero figurare nell'elenco dei convocati.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Partey, Saliba, Gabriel Magalhães, Timber; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Havertz, Martinelli. Allenatore: Mikel Arteta.