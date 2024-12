Chi vince, va al comando. Il Derby di Lisbona potrebbe rivelarsi uno snodo cruciale per le stagioni di Sporting e Benfica che arrivano alla stracittadina in maniera totalmente diversa. Le Aquile guidano la classifica con una lunghezza di vantaggio sui biancoverdi che hanno pagato a caro prezzo l'addio di Ruben Amorim, trasferitosi sulla panchina del Manchester United . Proprio l'attuale allenatore dei Red Devils è uno degli storici doppi ex del Derby da Capital.

Non solo Amorim: i doppi ex del Derby di Lisbona

Ruben Amorim — Da calciatore, cresciuto nelle giovanili del Benfica (2000-2002), tre esperienze in prima squadra con le Aquile (2008-2012; 2013-2015; 2016-2017, 5 gol in 94 presenze) che gli hanno permesso di mettere in bacheca 4 campionati portoghesi, 6 Coppe di Lega, 1 Coppa e 1 Supercoppa del Portogallo. Da allenatore, alla guida dello Sporting Lisbona, ha conquistato 2 campionati, 2 Coppe di Lega, 1 Supercoppa di Portogallo.

Paolo Futre — Vecchia conoscenza del calcio italiano per via delle esperienze con Reggiana (1993-1995) e Milan (1995-1996), inizia a giocare all'età di nove anni con lo Sporting Lisbona, con cui esordisce in prima squadra diciassettenne nel 1983-1984. 29 presenze e 3 reti con i biancoverdi, prima del trasferimento al Porto. 6 mesi al Benfica, nella stagione 1992-1993, in cui colleziona 5 reti in 13 presenze.

Paulo Sousa — Altro grande ex del Derby di Lisbona è Paulo Sousa. Passato italiano anche per l'attuale tecnico dello Shabab Al-Ahli che per due stagioni ha indossato la maglia della Juventus (1994-1996) trionfando in Champions League in finale contro l'Ajax nel 1996. Da giocatore il classe 1970 è cresciuto nelle giovanili del Benfica (1986-1989), esordendo in prima squadra nel 1989 e collezionando in quattro anni (1983) 100 presenze, mettendo a referto due reti. Una stagione anche con la maglia dello Sporting Lisbona (1993-1994, 2 gol in 35 presenze).

Dimas — Come Paulo Sousa anche Dimas Manuel Marques Teixeira, noto semplicemente come Dimas, ha un passato in Italia, sempre con la maglia bianconera della Vecchia Signora (39 presenze tra il 1996 e il 1998). L'esperienza torinese è preceduta da quella al Benfica (1994-1996, 64 presenze, 3 gol). Agli inizi degli anni 2000, dopo Fenerbahce e Standard Liegi, fece ritorno in Portogallo, dove vestì la maglia dello Sporting Lisbona (2000-2002, 2 reti in 10 presenze).

Paulo Bento — L'attuale commissario tecnico della nazionale emiratino è cresciuto nelle giovanili del Benfica (1987-1988) ed ha esordito in prima squadra nella stagione 1988-1989 (20 presenze e 2 gol). Altre due stagioni con le Aquile tra il 1994 e il 1996 (2 gol in 49 presenze), poi quattro anni allo Sporting Lisbona (2000-2004), che allenerà poi dal 2005 al 2009, vincendo 2 Coppe (2006-2007 e 2007-2008) e 2 Supercoppe di Portogallo (2007 e 2008).

Simao — La carriera di Simão Pedro Fonseca Sabrosa inizia dallo Sporting Lisbona. Cinque anni nelle giovanili (1992-1997) e due stagioni (1997-1999) in prima squadra (12 gol in 62 presenze). Il momento più alto della sua carriera è con la maglia del Benfica. 95 reti in 224 apparizioni attirano le attenzioni dell'Atletico Madrid con il quale conquista una Europa League e una Supercoppa Europea, quest'ultima in finale contro l'Inter (2010).

Fabio Coentrao — 2 volte Campione d'Europa con il Real Madrid, nella carriera di Fabio Coentrao ci sono due esperienze con la maglia del Benfica (2007-2008 e 2009-2011) che gli fruttano un campionato portoghese e due Coppe di Lega. Una stagione anche in forza allo Sporting Lisbona (2017-2018) con il quale colleziona la sua terza Coppa di Lega, il suo ultimo trofeo da calciatore.

Maniche — I tifosi dell'Inter lo ricorderanno per il gol siglato alla Juventus nel Derby d'Italia del 2008, che però non bastò ai nerazzurri ad evitare la sconfitta (1-2). In patria ha raggiunto l'apice della sua carriera con la maglia del Porto, in precedenza tre stagioni al Benfica dal 1999 al 2002 (12 gol in 64 presenze). Con lo Sporting Lisbona disputa una sola stagione, l'ultima della sua carriera da calciatore (2010-2011).

Joao Mario — Altro doppio ex nerazzurro del derby di Lisbona è Joao Mario, centrocampista di proprietà del Benfica, ma in prestito al Besiktas. Con le Aquile ha totalizzato il maggior numero di reti in carriera (36 in 143 presenze), ma è con la maglia dello Sporting Lisbona, club in cui è maturato (2004-2012 nelle giovanili), che ha collezionato il maggior numero di trofei (1 Coppa di Lega portoghese, 1 Coppa e 1 Supercoppa di Portogallo e 1 campionato portoghese).