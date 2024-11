Vittoria in rimonta del Benfica contro il Monaco in Champions League, "El Fideo" Di Maria protagonista con due assist. L'ex Juve ha espresso tutta la sua soddisfazione per un risultato molto importante

Sergio Pace Redattore 28 novembre 2024 (modifica il 28 novembre 2024 | 13:43)

Tre vittorie di fila, momento d'oro per il Benfica. La formazione lusitana di Bruno Lage, dopo aver vinto "O Classico" contro il Porto 4-1 in campionato e rifilato 7 reti all'Estrela Amadora in coppa portoghese, ha battuto in rimonta per 3-2 il Monaco nel match valevole per la quinta giornata di Champions League.

Sono servite le reti di Arthur Cabral e Zeki Amdouni tra l'84' e l'88' per avere ragione dei monegaschi e portare a casa tre punti preziosissimi in ottica qualificazione. Con questa vittoria il Benfica sale a quota 9 punti e al momento è al quattordicesimo posto nel mega girone di Champions. Uno dei tanti protagonisti della bella serata del Benfica è stato Angel Di Maria, che ha fornito i due assist per i gol del pareggio e della definitiva rimonta delle Super Aquile (El Fideo ha superato Messi, ora è il secondo miglior assistman della storia della Champions League).

Di Maria trascina il Benfica — Dopo la partita vinta allo Stade Louis II contro il Monaco in Champions League, Di Maria ha espresso tutta la sua soddisfazione per il risultato ottenuto: "Sono molto contento per la vittoria. Ne avevamo bisogno. Questi sono tre punti cruciali per noi perché avevamo perso le due partite precedenti e dovevamo invertire la rotta. È stata una partita dura. Il Monaco è una grande squadra che ha molti giocatori giovani e veloci".

Nelle ultime tre partite del Benfica El Fideo ha lasciato sempre il segno. Nella vittoria per 4-1 contro il Porto l'ex Manchester United, PSG e Juventus ha siglato due reti, di cui una su rigore. Contro l'Estrela Amadora in Taca de Portugal Di Maria ha fatto la voce grossa con una tripletta (splendido il gol in rovesciata) e un assist. In Champions i due assist serviti a Cabral e Amdouni sono serviti per la rimonta contro il Monaco. El Fideo is on fire...