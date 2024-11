Angel Di Maria supera Lionel Messi nella classifica dei migliori assistman della storia della Champions League: El Fideo sale al 2° posto

Vincenzo Bellino Redattore 28 novembre 2024 (modifica il 28 novembre 2024 | 09:29)

Dopo le sconfitte contro Feyenoord e Bayern Monaco, il Benfica conquista la sua terza vittoria stagionale in Champions League e lo fa in maniera rocambolesca. Sotto 2-1 contro il lanciatissimo Monaco, le Aquile pareggiano all'84 con l'ex Fiorentina Cabral e all'88' trovano il gol vittoria con Amdouni. In entrambe le marcature è decisiva l'assistenza di Angel Di Maria che raggiunge quota 41 assist e supera Lionel Messi nella classifica all-time. El Fideo diventa il secondo miglior assistman nella storia della massima competizione europea e mette nel mirino Cristiano Ronaldo.

Di Maria, che inizio col Benfica — Sta vivendo una seconda giovinezza al Benfica Angel Di Maria. Tornato lo scorso anno nel club che lo ha lanciato nel grande calcio, El Fideo ha totalizzato 17 reti e fornito 13 assist (in tutte le competizioni). Nella stagione attuale l'obiettivo sarà di migliorare lo score della precedente, l'inizio non è male: 8 reti e 4 assist, due di questi rivelatisi fondamentali nel successo in rimonta sul Monaco che ha incoronato Di Maria 2° miglior assistman della storia della Champions League.

Il Benfica punta sul Fideo — Grazie al successo sul Monaco, il Benfica torna prepotentemente in corsa per la qualificazione alla seconda fase della Champions League. I lusitani distano una sola lunghezza dal gruppetto di squadre che al momento sarebbero già certe del pass per gli ottavi (senza passare dai playoff). Il contributo realizzativo di Di Maria sarà fondamentale nella stagione delle Aquile portoghesi che cercheranno di mettere anche le mani sul titolo, Porto e Sporting Lisbona permettendo. I rivali storici, Campioni in carica del Portogallo, guidano la classifica con 8 punti di vantaggio su Di Maria e compagni, mentre i Dragoes sono secondi a -6 dalla vetta.