Lewandowski raggiunge 100 gol in Champions: solo Messi e Ronaldo hanno fatto di più

Robert Lewandowski è il terzo calciatore della storia della Champions a toccare quota 100 gol nella competizione.

Lorenzo Maria Napolitano 26 novembre 2024 (modifica il 26 novembre 2024 | 22:21)

Con Hansi Flick in panchina, Robert Lewandowski sta sprigionando nuovamente tutto il suo talento. Il centravanti polacco, al momento, sta portando avanti una stagione da urlo. L'ex Bayern Monaco ha già toccato quota 20 gol tra La Liga e Champions League, a cui vanno aggiunti anche 2 assist in sole 18 partite. Se il Barcellona è al momento al comando del campionato spagnolo e sembra ormai tornata ad essere una squadra in grado di spaventare l'Europa, è anche merito di un Lewandowski in uno straordinario stato di forma.

Lewandowski fa 100 in Champions League — Questa sera il Barcellona affronta in casa il Brest, squadra che occupa il dodicesimo posto nel campionato francese. E a Lewandowski sono bastati soltanto 10 minuti per realizzare il gol che ha aperto le marcature. Con questa rete, il polacco, come riferisce OPTA, ha toccato quota 100 gol in Champions League ed è il terzo giocatore ad essere in tripla cifra nella massima competizione europea. Il centravanti di Flick è alle spalle soltanto di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, rispettivamente a quota 140 e 129 gol.

Non sarà un record dati i numeri del fenomeno portoghese, che guarda tutti dall'alto in questa speciale classifica, ma è sicuramente un traguardo da festeggiare, dato che sono stati solo in tre in tutta la storia della Champions League a realizzare almeno 100 gol. Nel suo caso, Lewandowski li ha divisi tra Borussia Dortmund, in cui s'è mostrato come uno dei centravanti più forti del mondo, Bayern Monaco e, infine, Barcellona.