Ribaltone in poche ore in casa Inter Miami. Dopo la grossa delusione dell’eliminazione dai playoff di MLS per mano dell’Atlanta United, il Tata Martino ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni per ragioni personali. Secondo quanto riportano i media americani e soprattutto argentini, il club ha già trovato l’accordo per il sostituto: sarà Javier Mascherano il nuovo allenatore dell’Inter Miami. El Jefecito abbandona la nazionale argentina U20, che ha guidato fino all’ultima sosta di pochi giorni fa, e si appresta ad affrontare la sua prima avventura sulla panchina di un club.