Di Maria show: tripletta in 18 minuti e rovesciata da urlo – Video

Eterno Di Maria . Il 36enne trascina il Benfica in Coppa di Portogallo con una tripletta realizzata in 18 minuti. L'argentino fa impazzire il Da Luz anche con una rovesciata da urlo. Il video della sua rete è già virale sul web.

2, 5 e 18. L'ex Juventus ha impiegato meno di 20 minuti per chiudere la sfida di Taca de Portugal contro l'Estrela con una tripletta . Il match è poi terminato 7-0, ma a rubare la scena è soprattutto la seconda rete realizzata dal "Fideo". Sombrero in area di rigore e rovesciata all'angolino che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Il gol di Di Maria è già virale sul web.

Eterno Di Maria: il ritiro è più lontano

Il ritiro può attendere, come annunciato da lui stesso in una recente intervista: "Il ritiro? Non ho una data, sto godendo molto di più da quando abbiamo vinto con la nazionale, è come se mi fosse stato tolto un peso. Prima avevo questa frustrazione di non vincere con la nazionale, ma gli ultimi anni sono pieni di gioia, ho ritrovato la voglia e mi sto divertendo". Di Maria continua ad incantare anche a 36 anni.