Lo aveva detto prima della partita e lo ribadisce dopo il derby: le dichiarazioni di Thomas Frank nel post partita di Brentford-Arsenal

Enrico Pecci Redattore 1 gennaio - 22:33

Il derby del North London è dell'Arsenal. Tris in rimonta sul campo del Brentford per la squadra di Arteta per riprendere la seconda posizione in classifica alle spalle del Liverpool di Slot. I Gunners si riportano a -6 dai Reds, anche se con una partita in più, con la sorpresa Nottingham Forest che torna così al terzo posto a quota 37 punti davanti a Chelsea, Newcastle e Manchester City. Thomas Frank, tecnico del Brentford, ha analizzato il match nel post partita.

Frank: "Puniti dall'Arsenal, è stata una buona prestazione" — L'allenatore del Brentford ha dichiarato che la difesa della sua squadra nei momenti chiave ha fatto la differenza nella sconfitta per 3-1 contro l'Arsenal. A decidere il match sono stati Gabriel Jesus, Merino e Martinelli. "Nel complesso, è stata una buona prestazione - ha esordito Frank - Siamo stati coraggiosi e abbiamo difeso molto bene bassi. Abbiamo segnato un gol fantastico per portare la partita sull'1-0".

La difesa ha fatto la differenza secondo il tecnico: "Il problema non è stata la partita in generale, ma i tre momenti importanti in cui non abbiamo difeso abbastanza bene. Il primo gol lo dobbiamo assolutamente evitare, il secondo è un calcio piazzato. Dobbiamo tenere presente che loro sono i migliori al mondo e imparare da questo. Ma per loro è anche un po' meno efficace".

Frank ha analizzato anche la terza rete dei Gunners, realizzata da Martinelli: "Anche il terzo è evitabile, quindi è su questo che dobbiamo lavorare meglio se vogliamo vincere una partita come questa".

Brentford-Arsenal, Janelt: "L'abbiamo persa sui calci piazzati" — Il centrocampista del Brentford, Vitaly Janelt, ha invece dichiarato che i calci piazzati sono stati un fattore deludente nella sconfitta contro l'Arsenal. Queste le sue parole riportate sul sito ufficiale del club: "È stata una partita difficile. Penso che abbiamo giocato un ottimo primo tempo. In generale, li abbiamo tenuti a bada sulle occasioni da gol".

"A metà tempo parliamo sempre di come abbiamo giocato i primi cinque o dieci minuti del secondo tempo, ma abbiamo subito un gol su calcio da fermo e poi, cinque minuti dopo, ne abbiamo subito un altro. - ha concluso Janelt - "Prima della partita abbiamo parlato di vincere la battaglia sui calci piazzati, cosa che non abbiamo fatto. È difficile rimontare contro questo tipo di squadre. Abbiamo avuto molto possesso palla dopo che hanno segnato due gol, ma non abbiamo creato molto". L'Arsenal di Arteta si prende il derby.

