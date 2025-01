Da Van Persie a Mkhitaryan: i doppi ex della gara valida per il 3° turno di FA Cup tra Arsenal e Manchester United

Vincenzo Bellino Redattore 11 gennaio 2025 (modifica il 12 gennaio 2025 | 03:57)

Domenica pomeriggio (calcio d'inizio ore 16:00), all'Emirates Stadium va in scena la super-sfida valida per il terzo turno di FA Cup tra Arsenal e Manchester United. Quella tra Arteta e Amorim sarà una sfida speciale per via della storica rivalità esistente tra le due squadre che in passato (tra gli anni '90 e i 2000) si contesero diversi titoli nazionali sul suolo inglese. Nonostante tra le due compagini non scorra buon sangue, sono diversi i calciatori che hanno indossato sia la maglia dei Gunners, sia quella dei Red Devils.

Mikaël Silvestre — Difensore francese ex Inter, dal 1998 al 2008 in maglia United (10 reti in 361 presenze) con il quale ha vinto tutto sia in Inghilterra (5 Premier, 1 FA Cup. 2 Community Shield e 1 Coppa di Lega), sia in Europa (1 Champions League), sia al di fuori dei confini del Vecchio Continente (1 Coppa Intercontinentale). Nel 2008 si trasferisce all'Arsenal dove rimane per due stagioni (fino al 2010).

Robin Van Persie — 8 stagioni all'Arsenal per l'attaccante olandese arrivato a Londra nel 2004. Dopo aver raccolto 278 presenze e collezionato 132 reti, si trasferisce allo United (2012-2015) dove incrementa il suo bottino di reti in Premier League e non solo (58 in 105 presenze) e si laurea Campione d'Inghilterra nel 2013.

Alexis Sanchez — El Nino Maravilla dopo Udinese e Barcellona, approda in Inghilterra all'Arsenal. 80 gol in 166 presenze con i Gunners con i quali vince 3 Community Shield e 2 FA Cup. L'esperienza allo United, una sola stagione (2018-2019), si rivela avara di soddisfazioni con solamente 5 reti all'attivo in 45 presenze.

Henrik Mkhitaryan — Dopo gli exploit con Shakhtar Donetsk e Borussia Dortmund, la carriera di Mkhitaryan subisce una battuta d'arresto dopo l'approdo in Inghilterra. Sia allo United (13 reti dal 2016 al 2018), sia all'Arsenal (9 gol dal 2018 al 2019) l'armeno fatica ad esprimersi a grandi livelli.

Andy Cole — La carriera di uno degli attaccanti inglesi più forti di tutti i tempi inizia proprio all'Arsenal dove colleziona però solamente due presenze. Con lo United Andy Cole disputerà 6 stagioni dal 1995 al 2001, realizzando 121 gol in 275 apparizioni e conquistando cinque Premier League, 2 Charity Shield, 2 FA Cup, 1 Champions League e 1 Coppa Intercontinentale.