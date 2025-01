Arsenal e Manchester United si sfideranno nel terzo turno di FA Cup: ecco dove vedere il match in tv e in streaming

Sergio Pace Redattore 11 gennaio 2025 (modifica il 11 gennaio 2025 | 19:31)

Il terzo turno di FA Cup sarà impreziosito dal big match tra Arsenal e Manchester United. La sfida tra i Gunners di Mikel Arteta e i Red Devils di Ruben Amorim è in programma domenica 12 gennaio all'Emirates Stadium con fischio d'inizio alle 16:00 ore italiane.

Qui Arsenal — Ottimo periodo di forma per l'Arsenal in campionato, reduce da 6 vittorie e 4 pareggi nelle ultime 10 partite. L'ultimo ko in Premier risale al 2 novembre 2024 (Newcastle-Arsenal 1-0, rete di Alexander Isak). L'Arsenal è al momento al secondo posto in classifica alla pari del Nottingham Forest con 40 punti, a sei punti dalla capolista Liverpool (Reds con una gara in meno).

In campionato l'Arsenal vanta il secondo miglior attacco, assieme al Chelsea, con 39 gol fatti, alle spalle della capolista Liverpool (47). I Gunners primeggiano invece sul piano difensivo, con appena 18 reti subite (miglior difesa della Premier, con 19 seguono Liverpool e Nottingham Forest).

Dopo le tre vittorie di fila conquistate contro Crystal Palace (5-1), Ipswich Town (1-0) e Brentford (3-1), la squadra di Arteta ha rallentato leggermente. In campionato è arrivato un pareggio (1-1) con il Brighton all'AMEX Stadium. Nel match contro i Seagulls è arrivato il secondo gol in Premier League per il 17enne Ethan Nwaneri.

Non è andata bene la sfida contro il Newcastle nell'andata delle semifinali di Carabao Cup. I Magpies di Eddie Howe si sono imposti 2-0 all'Emirates con i sigilli di Alexander Isak ed Anthony Gordon. I Gunners saranno chiamati alla rimonta nel match di ritorno al St Jame's Park mercoledì 5 febbraio.

Qui Manchester United — In casa Manchester United la cura Ruben Amorim deve ancore produrre gli effetti desiderati. Il 39enne tecnico portoghese ex Sporting Lisbona ha totalizzato 4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte in 12 partite dal suo arrivo ai Red Devils. Pesanti le tre sconfitte di fila incassate in campionato a fine dicembre contro Bournemouth (0-3 in casa), Wolverhampton (2-0 al Molineux) e Newcastle United (2-0 ad Old Trafford).

Le uniche gioie nell'ultimo periodo il Manchester United le ha provate battendo in rimonta il City nel derby di Manchester (1-2 il 15 dicembre all'Etihad Stadium) e stoppando sul 2-2 l'inarrestabile Liverpool di Arne Slot ad Anfield nell'ultimo turno di campionato. La classifica rimane quella che è, con un desolante tredicesimo posto con appena 23 punti ottenuti in 20 partite (6 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte) e una differenza reti in negativo (23 gol fatti, 28 reti al passivo). Negli ultimi 20 precedenti in tutte le competizioni l'Arsenal ha vinto 9 match, con il Manchester United che si è imposto in 6 gare. Cinque, invece, le partite che si sono concluse con un pareggio.

Arsenal-Manchester United, dove vedere il match di FA Cup in tv e in streaming — Dove sarà possibile vedere in tv Arsenal-Manchester United, match valevole per il terzo turno di FA Cup? In Italia non sarà possibile assistere al match, nessuna emittente televisiva ha infatti comprato i diritti per la trasmissione dell'incontro.

Arsenal-Manchester United, dunque, non sarà visibile in diretta tv e in diretta streaming in Italia. La sfida tra Gunners e Red Devils potrà essere seguita in tempo reale tramite le pagine ufficiali e social delle due squadre, oppure in streaming tramite gli operatori di scommesse.