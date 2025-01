Arsenal-Manchester United, il pronostico di FA Cup: Gunners favoriti

Arsenal-Manchester United, il pronostico del 3° turno di FA Cup: Gunners favoriti nella gara casalinga contro i Red Devils

Vincenzo Bellino Redattore 11 gennaio 2025 (modifica il 12 gennaio 2025 | 02:50)

Per Arsenal e United la stagione fin qui disputata è stata abbastanza altalenante. Gunners in corsa per gli ottavi di Champions League, ma in campionato protagonisti di qualche rallentamento di troppo; i Red Devils distanti anni luce dalle zone nobili, reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, cercano riscatto in FA Cup, in qualità di Campioni in carica.

Arsenal-Manchester United, i precedenti — Nelle ultime cinque sfide disputate all'Emirates Stadium, l'Arsenal ha ottenuto quattro vittorie in cinque partite. In campionato i Gunners hanno sconfitto 2-0 i Red Devils nella gara d'andata in campionato, decisa dalle reti di Timber e Saliba. L'ultima affermazione dello United in casa dell'Arsenal risale al 25 gennaio 2019, 3-1 (a segno Aubameyang per i londinesi; Sanchez, Lingard e Martial per la squadra allora allenata da Ole Gunnar Solskjaer).

Arsenal-Manchester United, probabili formazioni — Arsenal (4-3-3): Neto; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Merino, Odegaard; Sterling, Jesus, Martinelli. Allenatore: Mikel Arteta.

Manchester United (3-4-2-1): Onana; Yoro, Maguire, Martinez; Amad, Mainoo, Ugarte, Dalot; Fernandes, Garnacho; Zirkzee. Allenatore: Ruben Amorim

Arsenal-Manchester United, le quote — Le principali agenzie di scommesse indicano l’Arsenal come favorito per la vittoria contro il Manchester United. Il segno 1 si attesta tra 1.65 e 1.73 a seconda del bookmaker, mentre il successo dei Red Devils è offerto a 5.00. Il pareggio è un'opzione meno probabile, con una quota che varia tra 3.60 e 3.75. Per quanto riguarda il numero di gol, l'Over 2.5 è leggermente favorito rispetto all'Under, con quote che oscillano tra l'1.85 e 1.91.

Il pronostico — Considerando le difficoltà del Manchester United e l'importanza di questa partita per entrambe le squadre, il nostro consiglio è una combinazione di 1X e Over 2.5, con quote interessanti che arrivano fino a 2.25. Inoltre, la giocata Goal appare molto probabile, vista la spinta offensiva delle due formazioni: questa opzione è quotata tra 1.68 e 1.80. Infine, per il mercato marcatori, si potrebbe puntare su Gabriel Jesus (quota 3.00) o sull’ex atalantino Hojlund ( quota che si attesta intorno al 4.36), entrambi determinati a lasciare il segno in una sfida così sentita.