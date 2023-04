Spezia, 400 tifosi all’allenamento in vista del derby di Genova

Spezia, quattrocento tifosi all'allenamento a porte aperte: Zurkwoski verso il forfait. Il centrocampista polacco ha abbandonato il campo dopo pochi minuti: in forte dubbio per la Sampdoria

Si infiamma l'atmosfera a La Spezia in vista del derby di Serie A tra gli aquilotti e la Sampdoria. Circa 400 ultras bianconeri si sono riuniti al Picco per la terza seduta di allenamento in vista della partitissima.