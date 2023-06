Spezia, Semplici: “La salvezza la meritiamo noi, siamo sereni e fiduciosi”

Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, attende e prepara lo spareggio di salvezza di Reggio Emilia, in programma domenica sera contro il Verona. Ecco le sue prime dichiarazioni in conferenza stampa: “Ci apprestiamo a disputare la partita più importante dell’anno, per noi e per il campionato visto che una partita decisiva non c'è mai stata. Per gli assenti c'è una pagina lunga ma dobbiamo concentrarci su chi c’è. In ogni partita fatta abbiamo dimostrato di fare grandi prestazioni. Chi entra è sempre pronto e da parte nostra c'è massima fiducia per i novanta minuti finali per cercare di portare a casa il risultato che meritiamo. L’abbiamo preparata bene con la giusta serenità. Le energie nervose questa settimana erano importanti saperle gestire. Con lo staff, abbiamo cercato di lasciare i ragazzi sereni per prepararli al meglio alla partita. Gyasi e Amian out per squalifica? Questa settimana abbiamo valutato le due situazioni con i moduli utilizzati nelle mie quindici partite. Vedremo quale sarà la scelta migliore per il modulo, che ci permetta di mettere in difficoltà l’avversario. Salva Ferrer è un ragazzo di grande professionalità, si è sempre dimostrato pronto e in lui, come in tutti, c'è massima fiducia”.