Spezia, Semplici: “Tifosi determinanti per noi. Domenica partita importante”

Queste le parole del tecnico toscano in vista della gara:“Dal mio arrivo abbiamo voluto questa riapertura ai tifosi per avvicinare ancora di più e far sì che si crei quell’unione che in una società come la nostra deve esserci. L’apporto dei tifosi è determinante per noi. Con il Verona potrebbe esserci stata un po’ di pressione, a credo che questo aspetto e questa vicinanza sia solo che positiva. Dobbiamo trasformarlo in una cosa positiva per far sì che la squadra si esprima al meglio per mettere in difficoltà l’avversario. Sto cercando di trasmettere le mie idee, l’amichevole con il Monaco è stata molto positiva e ci ha dato diverse indicazioni, vedendo anche chi ha giocato meno o chi non aveva la condizione giusta. Questo aspetto mi auguro possa aver dato più convinzione, mentalità per qui alla fine”.