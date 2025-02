Stangata per i tifosi di Lucchese e Perugia: trasferte vietate per 4 mesi

Stangata per le tifoserie di Lucchese e Perugia. I sostenitori delle due squadre non potranno partecipare alle trasferte per i prossimi 4 mesi, precisamente fino al termine del campionato in corso. La decisione è stata presa dal ministero dell’interno ed è arrivata in seguito agli scontri avvenuti domenica scorsa sull’autostrada A12 nei pressi dell’autogrill Versilia in direzione Genova. Le indagini immediate avevano portato all'arresto in flagranza differita di un tifoso perugino di 33 anni responsabile di un'aggressione a colpi di bastone. L'uomo poi è stato scarcerato e l'udienza di convalida ha previsto per lui l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Oltre al 33enne sono stati denunciati anche altri tre supporter lucchesi di 51, 46 e 34 anni, con l'accusa di rissa aggravata. Per loro si va verso il Daspo quasi sicuro. Inoltre gli inquirenti stanno ancora vagliando le immagini degli scontri per identificare e punire altri facinorosi.