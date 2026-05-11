Importanti novità in arrivo per il panorama calcistico nazionale: la Supercoppa Italiana 2026 non si disputerà in Arabia Saudita. Dopo le edizioni più recenti che hanno visto il trofeo assegnato in territorio saudita, la competizione si prepara a un cambio di rotta. Le novità non riguardano soltanto la nazione ospitante, ma anche la struttura stessa del torneo: i vertici del calcio italiano hanno infatti deciso di accantonare la recente formula della Final Four, decidendo per il ripristino della tradizionale gara secca.

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RIYADH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 22: Giovanni Di Lorenzo of SSC Napoli lifts the Supercoppa Italiana trophy after the team's victory in the Supercoppa Italiana Final between SSC Napoli and Bologna FC 1909 at King Saud University Stadium on December 22, 2025 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

Le parole di De Siervo

A illustrare questo cambio di scenario è stato l'amministratore delegato della. Intervenendo ai microfoni desu, ha chiarito i motivi di questo dietrofront e delineato un quadro ancora in via di definizione.

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"La sede della prossima finale di Supercoppa Italiana? È un tema complicato, abbiamo dei contratti, sapevamo che quest’anno non si sarebbe disputata in Arabia Saudita, le altre offerte ricevute evidentemente sono bloccate per problemi geopolitici. Ne discuteremo in assemblea, si aprono tutte le possibilità: c’è l’ipotesi Stati Uniti, un’altra ipotesi internazionale e quella di disputarla per un anno in Italia".

La prossima sede della Supercoppa Italiana

La designazione della sede non è però dettata unicamente da questioni logistiche o sportive. Come sottolineato dallo stesso Luigi De Siervo, la situazione attuale è indissolubilmente legata a una fitta rete di accordi commerciali preesistenti e, fattore ancora più impattante, alle attuali difficoltà internazionali.

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L'amministratore delegato ha infatti rivelato che l'iter di alcune candidature alternative è stato significativamente rallentato da complesseche caratterizzano l'odierno scenario globale. Proprio a causa di queste incognite di carattere internazionale, la scelta definitiva della location che ospiterà la sfida inrichiederà ulteriore tempo e sarà materia di discussione e votazione nel corso delledi Lega.

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