Supercoppa Italiana, delineato il tabellone della prossima edizione

Supercoppa Italiana, la storia della Final Four

Riyadh, Arabia Saudita - 6 gennaio 2025: Trofeo della Supercoppa Italiana. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Dopo 35 edizioni con solo due squadre, la Supercoppa Italiana ha cambiato format. Adesso, infatti, partecipano quattro squadre. I match che si disputano solo tre, ovvero le due semifinali e la finale. Con la nuova modalità, alla Supercoppa partecipano le vincitrici della Serie A e della Coppa Italia che, in semifinale, affronteranno la seconda classificata in campionato e quella arrivata in finale della coppa nazionale. L'Arabia Saudita ospita il torneo da tre edizioni, ma si dovrà ancora capire se sarà il Paese ospitante anche della prossima, che si dovrebbe giocare a dicembre o a gennaio. Ciò dipenderà dall'Inter, arrivata seconda in campionato e che, sabato prossimo, giocherà la finale di Champions League contro il Psg. In caso di successo, la squadra di Simone Inzaghi parteciperebbe alla Coppa Intercontinentale FIFA che si disputerà a dicembre e, di conseguenza, la Supercoppa si giocherebbe a gennaio del 2026.