Tempo di riscatto, Italia-Moldavia: dove seguire il match in Tv e streaming

Dopo la disastrosa prestazione contro la Norvegia, l'Italia ha il dovere di rilanciarsi contro la Moldavia e strappare una vittoria. Non solo, la formazione di Spalletti , per una questione di differenza gol , dovrà anche provare a segnare quanti più gol possibile senza subirne, dato il passivo (-3) che registra adesso nella classifica del suo girone. Contro la Moldavia gli azzurri giocheranno la seconda partita di Qualificazione ai Mondiali, dato che ha ritardato rispetto alle altre per gli impegni in Nations League.

La Moldavia, dal canto suo, ha già giocato due incontri, rimediando però due sconfitte. La prima contro la Norvegia di Haaland, capace di imporsi con un severo 5-0 , mentre la seconda sconfitta è arrivata per mano dell'Estonia, riuscita a strappare un 2-3 in trasferta. Con 0 punti in classifica, la Moldavia è l'avversario meno temibile per l'Italia.

Dove vedere Italia-Moldavia in Tv e streaming

La sfida, valida per la quarta giornata delle qualificazioni europee al Mondiale 2026, si giocherà lunedì 9 giugno alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. L'ultima volta che la rappresentativa maschile ha giocato in quello stadio correva l'anno 2021, in occasione del match (valido per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2022) contro la Lituania, per una partita a senso unico terminata 5-0 per i padroni di casa. La partita sarà trasmessa in diretta Tv in chiaro su Rai 1 e si potrà guardare anche in live-streaming su Rai Play.