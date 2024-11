Inter, Thuram: “Ho caratteristiche uniche, abbiamo grandi obiettivi”

Thuram ha parlato del suo inizio di stagione con l'Inter e con la Francia e delle sua caratteristiche alla rivista GQ dopo il Man of The Year.

Marcus Thuram è senza ombra di dubbio uno dei valori aggiunti di questa Inter in stagione. Già 7 gol in campionato, uno in Champions e tante giocate decisive ai fini del risultato. L'attaccante francese sta dimostrando enormi margini di crescita soprattutto dal punto di vista tattico e della leadership. La rivista GQ gli ha assegnato il titolo di Man of The Year dopo aver vinto Scudetto, Supercoppa Italiana ed esser diventato titolare nella Francia.