Tortelli carica il suo Cosenza in vista del derby sul campo del Catanzaro. Le parole dell'allenatore dei Lupi

Enrico Pecci Redattore 15 marzo - 16:13

Cosenzaall'ultima spiaggia nel derby. I Lupi, ultimi in classifica in Serie B, fanno visita al Catanzaro con un solo obiettivo: la vittoria per continuare a sperare nella salvezza. In conferenza stampa, mister Tortelli non ha usato troppi giri di parole alla vigilia del sentitissimo derby calabrese: "Il punto non serve a niente. Andremo lì per fare una grande partita e cercare di vincere. Poi ci saranno due squadre che si affronteranno su un campo ovviamente propenso per loro, perché giochiamo in casa loro".

Cosenza, la carica di Tortelli: "Domani solo la vittoria" — "Loro vengono da una sconfitta, seppur contro una squadra di grande qualità - ha proseguito il tecnico dei Lupi, come riportato dal sito Tifocosenza.it - perché la Cremonese è andata a vincere anche a Palermo. Una sconfitta che brucia per loro. Dobbiamo fare una partita attenta, non subire, sarà fondamentale non prendere gol. Chi vincerà più duelli vincerà la partita. Ci prepariamo per affrontare una gara importante, come saranno importanti Pisa, Frosinone e tutte le altre".

Ancora sul Catanzaro: "Cosa temo di più? La qualità dei loro giocatori. Con la tecnologia di oggi si possono analizzare tutte le caratteristiche dei calciatori, come escono, come anticipano. Loro avranno fatto lo stesso. Ma c’è il fattore umano. Chi commetterà meno errori, avrà più possibilità di ottenere il risultato. Le condizioni ambientali non dico che saranno ostiche, ma non avremo i nostri tifosi. Non dobbiamo risentirne e tirare fuori le nostre qualità". Per Tortelli sarà fondamentale l'approccio mentale: "La gente oggi ci potrà dare la carica giusta. Tutti si sono allenati bene, come dicevo. Sono tutti in ottime condizioni e abbiamo fatto una bella settimana. Sarà il campo che dirà la sua verità".

Sulla sostituzione dell'infortunato Artistico: "Intanto abbiamo al rifinitura con il nostro pubblico e questo ci fa enormemente piacere. I giocatori si sono allenati tutti benissimo e tutti meritano di vestire una maglia numero “9”, inteso come ruolo. Artistico è un’assenza molto importante, in questo momento anche per fisicità e per lo splendido gol che ha fatto, da bomber vero. Ma tutti gli altri sono pronti. Valuteremo nelle prossime 24 ore, ma sicuramente chi andrà in campo darà tutto per questa partita bellissima".

Tortelli: "Segnali importanti, meritavamo qualche punto in più" — L'allenatore dei rossoblù ha fatto chiarezza anche sulle condizioni di Florenzi: "Questa settimana si è allenato bene. La scorsa settimana è stato gestito dallo staff medico, perché aveva ancora dolore. Invece questa settimana ha fatto tutto bene dall’inizio fino a ieri. Le condizioni sono ottimali, anche quelle psicologiche. Ieri abbiamo fatto un allenamento di scarico, si sono divertiti. I ragazzi arrivano con una condizione mentale importante, il derby ti carica, per farti dare il massimo".

Cosa il Catanzaro deve temere del Cosenza? Tortelli risponde così: "Noi meritavamo qualche punto in più, al netto del discorso penalizzazione. Per quanto riguarda la nostra gestione, a Modena avevamo fatto bene. Nello scorso match abbiamo portato fino alla fine il gol di vantaggio e già questo ci ha dato dei segnali importanti. I ragazzi non vincevano da un po’, bisogna abituarsi alla vittoria. Siamo in crescendo, abbiamo dei giocatori con qualità e lo abbiamo dimostrato con la Reggiana. In settimana abbiamo lavorato sui difetti e sollecitato gli aspetti positivi. La cosa fondamentale è mantenere l’equilibrio".

Infine, sul gruppo e le condizioni di Cruz: "Partendo da Cruz, abbiamo lavorato sulla fase offensiva. È un ragazzo che vede la porta e si sacrifica. Ha l’autonomia di un ragazzo che viene da un infortunio gravissimo. Per l’età che ha, mi sono permesso di dirgli che ha sofferto troppo. Il dio del pallone adesso dovrebbe dargli qualche soddisfazione, perché se lo merita. È bravo, si applica. Per quanto riguarda il gruppo, bisogna trovare il giusto sistema di gioco. Artistico è difficile da sostituire per la fisicità che ha. Zilli ha fatto un’ottima settimana, durante le esercitazioni vede bene la porta. - ha concluso l'allenatore del Cosenza - In avanti c’è fantasia, vedi Garritano, Florenzi, Ciervo. Bisogna dare tutto e andare in campo per vincere". Il Cosenza non può più sbagliare.

