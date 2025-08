Tragedia in Friuli: perdono la vita due giovani calciatori del Maniago Vajont

Il ritorno a casa dopo un allenamento come tanti si è trasformato in tragedia. A pagare con la vita sono stati due ragazzi di 19 anni, in gravi condizioni un terzo compagno

La dinamica dell'incidente di Maniago

L’incidente ha avuto luogo in Val Colvera, all’interno di una galleria nei pressi di Maniago. Secondo le prime ricostruzioni, la Twingo su cui viaggiavano Rosa, Boz e un altro compagno di squadra, Andrea Zoccoletto, che era al volante, avrebbe perso aderenza. Così facendo, il mezzo avrebbe invaso la corsia opposta, con l’impatto a quel punto inevitabile con un’altra vettura. Alla guida della automobile proveniente dal senso opposto una donna di 72 anni. Non c’è stato nulla da fare per Rosa e Boz, seduti dal lato sul quale è avvenuta la collisione. Zoccoletto è stato invece elitrasportato, in gravi condizioni, all’ospedale di Pordenone. Anche la donna si trova nella stessa struttura, sebbene non sia in grave pericolo.