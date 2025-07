Un triangolare tutto abruzzese e che si conclude con la vittoria dei biancorossi di Pomante, secondo posto per i rossoblù e terzo per i biancoazzurri neopromossi in B

Giammarco Probo 31 luglio 2025 (modifica il 31 luglio 2025 | 12:03)

Ritorna il Trofeo "Vittoria Assicurazioni": il triangolare tra Pescara, Teramo e Notaresco si è tenuto nella serata di mercoledì 31 luglio allo stadio Gaetano Bonolis. A trionfare è il Teramo che si impone sia sull'altra squadra teramana che sui pescaresi. Il regolamento del torneo è il seguente: vittoria nei 45 minuti = 3 punti, vittoria ai rigori = 2 punti, sconfitta ai rigori = 1 punto e infine sconfitta nei 45 minuti = o punti. Ecco come sono andate le partite di questa grande serata per il calcio abruzzese.

Pescara-Notaresco: il racconto del primo match — Le prime due squadre a scendere in campo sono il Pescara di Vivarini, ex allenatore del Teramo, e il Notaresco di Roberto Vagnoni. La squadra biancoazzurra appena promossa in Serie B, è fresca di rivoluzione con ancora molti tasselli da completare in rosa, dopo l'addio di due grandi colossi della stagione precedente come Plizzari e Bentivegna. Anche i rossoblù, reduci dalla salvezza ottenuta ai playout di Serie D, stanno rivoluzionando la rosa con acquisti e cessioni, soprattutto dopo l'arrivo del nuovo tecnico.

Per quanto riguarda la partita, il match è iniziato subito con delle sorprese: è il Notaresco che si porta in vantaggio, grazie alla rete di Pistillo dopo 3 minuti. Il Pescara è costretto a rincorrere. La squadra allenata da Vivarini però non molla, insiste e vuole imporre il suo gioco. Proprio con il suo fantasista, Davide Merola, i biancoazzurri trovano il pareggio da un calcio di punizione al quindicesimo.

Una partita non proprio spettacolare, anche per via dello scarso ritmo di gioco dovuto alle condizioni atletiche delle due squadre. Proprio per questo i due allenatori hanno sperimentato formazioni per dar spazio a tutta la rosa ma soprattutto per capire veramente chi potrà essere un titolare a tutti gli effetti per la stagione che verrà.

Il primo incontro del triangolare tra Pescara e Notaresco termina in pareggio, 1-1 il risultato finale. Il match si decide ai calci ci rigore per consegnare i primi punti del trofeo "Vittoria Assicurazioni". L'esito finale va contro i pronostici: la vittoria va al Notaresco che batte il Pescara alla lotteria dagli undici metri per 5-3.

Teramo-Pescara: il secondo incrocio del Trofeo Vittoria Assicurazioni — La seconda partita del triangolare del trofeo "Vittoria Assicurazioni" è tra Teramo e Pescara. La squadra biancoazzurra dovrà rifarsi dopo la sconfitta ricevuta nel match precedente dal Notaresco ai calci di rigori, mentre per il Teramo è il secondo test vero e proprio dopo la vittoria in amichevole qualche giorno fa contro il Torricella per dodici reti a zero.

Partita equilibrata nei primi 15 minuti rispetto alla prima, con il Teramo che riparte e il Pescara che fa la partita. La squadra di casa si schiera con la possibile titolare: un 3-4-2-1 con Nanapere davanti supportato alle spalle da Pavone e dal neo arrivato Sereni ex Aquila; mentre la squadra di Vivarini si schiera con 3-4-3 con un tridente formato da Tunjov, Zeppieri e Cangiano.

Al minuto 24esimo si sblocca la gara grazie al capitano biancorosso Federico Angiulli che dentro l'area con il destro batte l'estremo difensore Saio. Spazio in vetrina anche all'assist perfetto di Marcello Sereni che vede il compagno libero in area. Si porta così in vantaggio il Teramo di Marco Pomante. La squadra allenata da Vivarini cerca di reagire, trascinata dal suo capitano Letizia, eroe della grandissima annata che si è conclusa con la promozione dei biancoazzurri in Serie B.

Il Teramo gestisce il vantaggio e riparte cercando il raddoppio. In fase offensiva bene Sereni con quell'assist delizioso per Angiulli, Pavone poco cercato mentre Nanapere per ora pochi palloni ricevuti oltre a qualche fallo guadagnato proteggendo palla e facendo salire la squadra. Il centrocampo biancorosso si dispone in maniera ordinata con Borgarello, lo stesso capitano Angiulli in mezzo, con a destra Salustri e a sinistra Pietrantonio. Per quanto riguarda il reparto difensivo Alessandretti, Bruni e Botrini per la prima volta assieme in una difesa a tre, infine il classe 2007 Torregiani in porta che anche questa sera si sta dimostrando un portiere decisivo con delle bellissime parate salva risultato.

Termina cosi la seconda partita del triangolare: la squadra di Pomante vince contro il Pescara di Vivarini per 1-0 e vola in testa al torneo aspettando tra poco l'ultima partita del trofeo. Per i biancoazzurri neopromossi in Serie B, invece, la serata al Bonolis termina con questa seconda sconfitta.

Teramo-Notaresco: i biancorossi vincono il Trofeo "Vittoria Assicurazioni" — La chiusura del trofeo "Vittoria Assicurazioni" spetta alla sfida tra il Teramo di Pomante e il Notaresco di Vagnoni, decisiva per l'assegnazione del premio. La squadra biancorossa scende in campo con una formazione diversa rispetto alla prima partita, qualche rotazione importante in quasi tutti i reparti. Dall'altro lato, per la squadra rossoblù, Vagnoni schiera una formazione simile alla prima partita effettuata con il Pescara ma con qualche rotazione.

C'è ancora da lavorare per quanto riguarda Teramo e Notaresco, con entrambe le squadre che devono ancora aggiungere tasselli alla rosa. In casa biancorossa l'obiettivo è lottare per la promozione diretta in Serie B; mentre l'obiettivo del Notaresco invece è quello di raggiungere la salvezza diretta in Serie D.

Dopo quasi 15 minuti dell'ultima partita il risultato è ancora fermo sullo 0-0 con il Teramo che attacca. Il Notaresco respinge come può e attacca facendo male alla squadra di casa ospitante del triangolare. Il match è più spento che vivo a causa anche dei pochi minuti nelle gambe di ambo le squadre.

Proprio quando la partita sembrava essere bloccata, ecco il lampo della squadra di Pomante. Al minuto 30 il Teramo passa in vantaggio grazie ad un'incornata di Persano (ex-Notaresco) che batte l'estremo difensore avversario. Da sottolineare anche il bellissimo cross di Ioannone che trova in area il compagno libero di colpire in rete.

I restanti 15 minuti dell'ultimo match non riservano sorprese. Partita che si conclude per 1 a 0: il Trofeo "Vittoria Assicurazioni" va al Teramo di Marco Pomante. I biancorossi sono autori di due grandi prestazioni e si aggiudicano il triangolare. Per il Notaresco qualche nota positiva con un secondo posto. Per il Pescara terzo classificato, invece, ancora molto lavoro da fare per prepararsi al meglio in visto della prossima stagione di Serie B.