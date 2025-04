Tudor come Inzaghi: il tecnico bianconero in campo durante Roma-Juve

Prosegue la polemica riguardo il vizio degli allenatori di Serie A di ignorare i confini della propria area tecnica. Dopo l'allenatore dell'Inter, ora quello della Juventus.

Dopo le polemiche sui social per l'abitudine di Inzaghidi entrare in campo, questa volta è Igor Tudor a mettere i piedi nel terreno di gioco. Un comportamento che non è passato inosservato agli occhi dei tifosi interisti.

Inzaghi e l'episodio nel derby di Coppa Italia — Polemica in senso contrario, questa volta, per quanto riguarda l'usanza degli allenatori di entrare in campo durante le partite. Negli scorsi giorni i tifosi delle altre squadre avevano attaccato Inzaghi, protagonista di un episodio molto particolare nel derby di Coppa Italia. Il tecnico piacentino, durante la partita, era lontano dalla propria panchina, con Theo Hernandez costretto ad aggirarlo per sovrapporsi e lanciarsi in attacco. Una sequenza che sui social aveva fatto particolarmente discutere, con i tanti tifosi del Milan ma non solo che invocavano una sanzione per l’allenatore nerazzurro.

Tudor come Inzaghi a Roma — Questa volta, però, a essere colto in errore è Igor Tudor. Il nuovo allenatore della Juventus è stato a sua volta punzecchiato per aver messo i piedi in campo durante la partita dell’Olimpico tra i bianconeri e la Roma. Nel primo tempo, in occasione di un’azione dei giallorossi sulla fascia dalla parte delle panchine, Tudor era fuori dalla sua area tecnica di diversi metri. In altri momenti, invece, il croato, nella concitazione della partita, era in campo con entrambi i piedi. A protestare a gran voce questa volta sono stati i tifosi nerazzurri, che avrebbero invocato lo stesso trattamento mediatico riservato a Inzaghi. Un dibattito che, probabilmente, non si fermerà qui, visto che sono sempre più frequenti i casi in cui gli allenatori di tutte le squadre non rispettano i confini della propria area tecnica.