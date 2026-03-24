Hassane Kamara e Keinan Davis sono diventati docili bersagli per leoni da tastiera. Oggetto di commenti e insulti razzisti da parte di tifosi del Genoa, hanno denunciato l'accaduto sui social.

Francesco Lovino Redattore 24 marzo - 10:49

Keinan Davis e Hassane Kamara stanno ancora smaltendo le scorie di Genoa-Udinese. Sebbene la partita sia stata vinta per 2-0, stavolta non è stato il campo l'ultimo terreno di confronto tra tifosi e calciatori. Infatti, dopo una presunta provocazione giunta da Kamara ai sostenitori del Genoa, questi ultimi si sono scatenati dapprima allo stadio con insulti feroci, quindi sui social con commenti razzisti.

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L'Udinese sta con Kamara e Davis Tutto è iniziato al minuto numero ottantaquattro della gara tra Genoa e Udinese. La partita era ferma sul punteggio di 1-0 per gli ospiti, passati in vantaggio grazie alla firma di Ekkelenkamp. Hassane Kamara viene sostituito da Runjaic che inserisce al suo posto Juan Arizala. Proprio al momento dell'uscita dal campo, il difensore dell'Udinese ha rivolto una linguaccia ai tifosi genoani. Questi hanno risposto per le righe, con chiari insulti e gestacci.

Il ragazzo li avrebbe "provocati", dopo essere stato pizzicato da insulti arrivati già durante la partita. A detta sua, quindi, i primi colpevoli sarebbero proprio i supporters del Grifone. Inoltre, non è stato il solo bersaglio della tifoseria di casa, visto che nel corso della partita anche Keinan Davis è stato oggetto di razzismo. Quest'ultimo ha segnato la rete del definitivo 0-2 allo scadere del match, provocando la reazione dei tifosi. Tanto Kamara quanto Davis hanno chiuso i commenti sotto i post dei rispettivi profili Instagram.

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Kamara "reposta" la campagna d'odio razzista — L'Udinese è immediatamente intervenuta a sostegno dei suoi calciatori. Con un comunicato la società friulana ha esplicitamente condannato i commenti destinati a Kamara, che intanto ha deciso di condividerli su Instagram. Senza ricorrere a ban o censure, il difensore bianconero ha ripubblicato la vergogna subita garantendo che tutti i responsabili non rimarranno impuniti: "Piccolo chiarimento: se venerdì sono uscito dal campo facendo le linguacce verso i tifosi da Genoa, è solo perché ho ricevuto insulti e diti medi. Era la mia maniera, leggera e senza violenza di rispondere. In 12 anni di carriera, non ho mai provocato chiunque, e non inizierà oggi. Colombo si è arrabbiato, ma può succedere".

Ovviamente anche Davis condivide le parole del compagno di squadra e spera che quanto accaduto non ricapiti più.

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