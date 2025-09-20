Udinese-Milan, i possibili giocatori chiave: Bravo spauracchio dei rossoneri?

Udinese-Milan, i possibili giocatori chiave di questa sfida. Iker Bravo e Zaniolo le possibili sorprese, ultima spiaggia per Gimenez.

Gennaro Dimonte 20 settembre - 09:30

Udinese-Milan è uno dei tre anticipi del sabato della quarta giornata di Serie A. Al BlueEnergy Stadium alle 20:45 si gioca una partita che negli ultimi anni, soprattutto in Friuli, ha regalato gol e spettacolo. Tra infortunati e squalificati, chi sarà in grado di incidere in questo match? Andiamo a dare uno sguardo ai possibili giocatori chiave.

Udinese-Milan, i tre giocatori chiave per i friulani — Il focus sugli atleti dell'Udinese più in forma non può non partire da Kenan Davis. L'attaccante inglese è on fire ed è stato decisivo con un doppietta nell'impresa dei bianconeri a San Siro contro l'Inter. Le sue qualità in profondità, unite a una buona tecnica e capacità di essere glaciale dal dischetto, possono essere la chiave per sbloccare la sfida.

Iker Bravo può diventare la scheggia impazzita di questa partita. Giocatore dal grande talento, ha segnato due reti tra campionato e Coppa Italia realizzando quella decisiva nella vittoria a Pisa per 0-1. Convocato dalla Spagna per il Mondiale U20, è in grado di mettere in difficoltà gli statici difensori rossoneri.

Niccolò Zaniolo è per forza di cose un fattore da considerare in questo match. Tra Galatasaray e ritorno in Italia con l'Atalanta, il trequartista classe 1999 non ha più dimostrato le sue enormi qualità e il suo arrivo a Udine potrebbe giocare un ruolo fondamentale in questo senso. Parte dalla panchina nel 3-5-2 di Runjaic può essere un'arma importante a gara in corso.

Milan, senza Leao sono Pulisic e Modric a suonare la carica — Con Rafael Leao ancora alle prese con un infortunio in fase di guarigione, è Christian Pulisic a sobbarcarsi sulle spalle tutte le responsabilità del Milan. Utilizzato con parsimonia da Massimiliano Allegri, ha realizzato un gol e ha mostrato leadership in campo. Le sue giocate possono mandare in tilt la rocciosa ma non velocissima difesa dell'Udinese.

Come non ripartire da Luka Modric? Il centrocampista 40enne ha realizzato il gol del definitivo 1-0 contro il Bologna alla sua terza volta con la maglia rossonera a San Siro. Giocatore con una classe infinita, ha finora dettato i tempi della manovra dando la possibilità soprattutto a Loftus-Cheek di potersi inserire in area. Se dovessero essere dei calci piazzati, il piede del croato potrebbe essere sicuramente un fattore.

Detto della capacità di inserimento dell'inglese, sembra l'ultima occasione per potersi ritagliare un ruolo da titolare e protagonista per Santi Gimenez. La punta messicana non ha finora mostrato di poter incidere nel 3-5-2 messo in campo da Allegri e sta soffrendo particolarmente il gioco rossonero non propriamente offensivo. Contro i friulani però una sua zampata potrebbe rimettere tutto in discussione per un posto accanto a Leao.