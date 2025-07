UFFICIALE – Delio Rossi è il nuovo allenatore del Foggia

Delio Rossi firma per la quinta volta il carriera con il Foggia. Guiderà i satanelli nell'infuocato girone C della serie C

Delio Rossi è il nuovo allenatore del Foggia . L'annuncio è arrivato oggi pomeriggio, emerso dai canali ufficiali della squadra rossonera. Per il tecnico romagnolo è il quinto ritorno in Puglia , contando la carriera da calciatore e quella longeva da allenatore.

Delio Rossi ha già allenato la primavera del Foggia, all'inizio degli anni 90. Dopo l'esperienza a Salerno, torna a Foggia fra il 95 ed il 96 per raccogliere l'eredità di Zeman, suo maestro. Dopo una carriera ricca fra serie B e serie A, ed una parentesi in Bulgaria alla guida del Levski Sofia, Rossi guida il Foggia per tre mesi nel 2023, tra marzo e giugno: chiude la stagione al quarto posto, batte Potenza, Audace Cerignola, Crotone e Pescara nei playoff, ma si arrende al Lecco che approda la stagione seguente in cadetteria. Dopo due anni di inattività, ritorna a Foggia in questo campionato.