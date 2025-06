Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma. L’annuncio è arrivato oggi con una nota ufficiale del club, che sancisce l’inizio di una nuova era in giallorosso. Dopo giorni di attesa e indiscrezioni, è arrivata la conferma: l’ex tecnico dell’Atalanta, protagonista di un ciclo entusiasmante durato nove anni a Bergamo, prende il posto di Claudio Ranieri sulla panchina capitolina. Per il 67enne allenatore ligure, contratto fino al 2028 e una missione ben chiara: riportare la Roma ai vertici del calcio italiano ed europeo, con il ritorno in Champions League come obiettivo primario.