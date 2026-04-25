In Piemonte, tra le montagne e le storiche eccellenze tessili del territorio, batte un cuore che non conosce altra fede se non quella incondizionata per i colori nerazzurri. Stiamo parlando dell'Inter Club Biella, una realtà storica e vibrante che da decenni rappresenta molto più di un semplice ritrovo per appassionati di calcio. È una vera e propria famiglia, dove intere generazioni di tifosi si uniscono puntualmente per soffrire, esultare e celebrare la propria squadra. Sempre seduti sui seggiolini di San Siro, i membri di questo club incarnano lo spirito più autentico e verace del tifo: quello fatto di aggregazione, di amicizie nate davanti a uno schermo, di innumerevoli chilometri macinati in trasferta e di domeniche passate con il fiato sospeso. In questo articolo vi porteremo alla scoperta della storia, delle iniziative solidali e dei volti di chi, ogni giorno, tiene viva e ardente la fiamma dell'interismo a Biella. Un viaggio per comprendere come una forte passione sportiva possa trasformarsi in un solido collante sociale, capace di unire persone di ogni età, professione e provenienza sotto il segno fiero e inconfondibile del Biscione.

Caricamento post Instagram...

L'intervista con l'Inter Club Biella

"Il nostro club è nato nel 1962. I soci, il cui numero varia anche in maniera importante di anno in anno, ad oggi sono circa 150".

Quando qualcuno entra per la prima volta nel vostro Inter Club, cosa trova? Che tipo di ambiente avete creato per i tifosi nerazzurri?

"Il nostro club, come credo tutti gli altri, è un gruppo di amiche e amici uniti dalla passione per l’Inter. Tutti, una volta saliti sull’autobus che porta a San Siro o entrati in sede, lasciano da parte ogni eventuale differenza di vita per ritrovarsi, appunto, nella comune passione nerazzurra. Naturalmente, fra gli abbonati storici nascono anche amicizie che durano abbonamento dopo abbonamento".

Qual è la partita dell’Inter che avete vissuto tutti insieme e che non dimenticherete mai?

"Nella storia recente, Inter-Barcellona della Champions League 2024/2025. E tutte quelle del girone di ritorno dello scudetto della seconda stella, in primis il derby del 22 aprile 2024. Ma, essendo un club con più di 65 anni di storia, Biella è stata sempre presente a ogni trionfo nerazzurro. Naturalmente anche nella stagione del Triplete".

Il vostro club è un punto d’incontro anche per giovani nerazzurri? Ci sono giovani tifosi che portano avanti la tradizione del gruppo?

"Sì, abbiamo una discreta quota di soci junior. Le nostre politiche organizzative incentivano la partecipazione allo stadio di giovani tifosi, che non mancano mai sul nostro autobus".

Organizzate viaggi a San Siro o trasferte per seguire l’Inter dal vivo?

"Certamente, copriamo tutto il campionato e la Coppa Italia. Spesso, in collaborazione con l’Inter Club Novara, siamo presenti anche per le partite casalinghe della Champions League".

Il presidente dell'Inter Club Luca Pasquadibisceglie con Fabio Galante

Che ruolo svolgono gli Inter Club per tenere viva la passione nerazzurra in giro per l’Italia?

"Questo è un argomento che non ha una risposta cristallizzata nel tempo, in quanto la stessa Inter sta cambiando pelle da alcuni anni. E, con essa, anche il rapporto con i club sta cambiando di stagione in stagione. I club dovrebbero avere il compito di riempire lo stadio e di organizzare sia il tifo che la presenza degli abbonati, ma ultimamente la sensazione è che questa funzione sarà soggetta a drastici cambiamenti da parte della società".

C’è un giocatore dell’Inter (presente e passato), con cui identifichi il vostro Inter Club? Chi del mondo Inter inviteresti nel vostro Club?

"Ognuno, anche a seconda dell’età anagrafica, ha il suo giocatore simbolo. A vedere le magliette che indossano i soci quando andiamo a San Siro, l’attuale capitano Lautaro è al primo posto. Poi ci sono Ronaldo, Baggio e, più indietro, Bergomi e Matthäus. Come presidente, mi piacerebbe invitare a Biella Nicola Berti".

Qual è il sogno per il futuro del vostro Inter Club?

"Crescere nel numero dei soci e degli abbonati, acquisire una visibilità maggiore anche usando i social, dove abbiamo da qualche mese rilanciato la nostra presenza, e rafforzare la rete dei contatti".

Si ringrazia il presidente Luca Pasquadibisceglie e tutto il direttivo dell'Inter Club Biella per la disponibilità nello svolgere l'intervista.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365