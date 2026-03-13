Squalifica di sette mesi per Alessandro D'Agostino, allenatore della squadra Under 14 del Fiesole Calcio. Il tecnico, al termine di una partita persa 4-0 contro il Firenze Sud, ha chiuso nello spogliatoio l'arbitro dopo averlo minacciato. Un brutto episodio che ha macchiato quella che doveva solamente essere una partita fra ragazzi.
IL CASO
Under 14, chiude l’arbitro nello spogliatoio: allenatore squalificato per sette mesi
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Chiude l'arbitro nello spogliatoio—
I fatti sono avvenuti al termine di una partita del campionato provinciale Under 14 Giovanissimi B, nel girone M, nel quale si affrontavano Firenze Sud e Fiesole. L'incontro è terminato con la netta vittoria di Firenze Sud: un secco 4-0. Al termine del match la situazione è degenerata e si è verificato un fatto molto grave e increscioso, del quale ancora non si conoscono perfettamente le motivazioni. L'allenatore del Fiesole, infatti, sarebbe entrato nello spogliatoio arbitrale e avrebbe avuto un confronto, con toni anche minacciosi, con l'arbitro. Poco dopo lo avrebbe poi chiuso a chiave cercando di impedirgli di uscire dalla stanza. La situazione si è risolta con l'arrivo di un dirigente del Fiesole e con il direttore di gara che è riuscito ad aprire la porta e ad uscire.
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Allenatore squalificato per sette mesi—
Come riporta Fanpage, la questione ha avuto poi pesanti conseguenze legali: il Giudice Sportivo, infatti, preso atto dei fatti e visionato il referto arbitrale ha squalificato per sette meis D'Agostino. Si tratta di una delle sanzioni più pesanti nei regolamenti del calcio giovanile, studiata proprio per punire chi intimidisce o compie violenza contro un direttore di gara. Sul caso è intervenuto il direttore generale del Fiesole, Stefano Rossi: "Ci sono state delle incomprensioni fra direttore di gara e il nostro allenatore. Ci sono stati problemi all'inizio della partita: un nostro giocatore non è stato fatto entrare in campo, dopo la chiamata di verifica, per dei gesti ritenuti non adeguati dall'arbitro. Mi si è sempre riferito che D'Agostino è una persona corretta, con i genitori, con i ragazzi, con gli avversari. Mi hanno riferito che è entrato nello spogliatoio per avere un chiarimento e per scusarsi di eventuali gesti sbagliati. D’Agostino afferma di non aver offeso e neppure minacciato il direttore di gara e nessuna parola e gesto è stato violento e neppure minaccioso".
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