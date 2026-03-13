I fatti sono avvenuti al termine di una partita del campionato provinciale Under 14 Giovanissimi B, nel girone M, nel quale si affrontavano Firenze Sud e Fiesole. L'incontro è terminato con la netta vittoria di Firenze Sud: un secco 4-0. Al termine del match la situazione è degenerata e si è verificato un fatto molto grave e increscioso, del quale ancora non si conoscono perfettamente le motivazioni. L'allenatore del Fiesole, infatti, sarebbe entrato nello spogliatoio arbitrale e avrebbe avuto un confronto, con toni anche minacciosi, con l'arbitro. Poco dopo lo avrebbe poi chiuso a chiave cercando di impedirgli di uscire dalla stanza. La situazione si è risolta con l'arrivo di un dirigente del Fiesole e con il direttore di gara che è riuscito ad aprire la porta e ad uscire.

Allenatore squalificato per sette mesi

Come riporta Fanpage, la questione ha avuto poi pesanti conseguenze legali: il Giudice Sportivo, infatti, preso atto dei fatti e visionato il referto arbitrale ha squalificato per sette meis D'Agostino. Si tratta di una delle sanzioni più pesanti nei regolamenti del calcio giovanile, studiata proprio per punire chi intimidisce o compie violenza contro un direttore di gara. Sul caso è intervenuto il direttore generale del Fiesole, Stefano Rossi: "Ci sono state delle incomprensioni fra direttore di gara e il nostro allenatore. Ci sono stati problemi all'inizio della partita: un nostro giocatore non è stato fatto entrare in campo, dopo la chiamata di verifica, per dei gesti ritenuti non adeguati dall'arbitro. Mi si è sempre riferito che D'Agostino è una persona corretta, con i genitori, con i ragazzi, con gli avversari. Mi hanno riferito che è entrato nello spogliatoio per avere un chiarimento e per scusarsi di eventuali gesti sbagliati. D’Agostino afferma di non aver offeso e neppure minacciato il direttore di gara e nessuna parola e gesto è stato violento e neppure minaccioso".