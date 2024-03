Under 21, Nunziata: “ Due match interni fondamentali; Baldanzi? Ha un problema”

Anche l’Italia under 21 scalda i motori… riprende il cammino della nazionale di Cesare Nunziata. Al Dino Manuzzi di Cesena, alle ore 18.15 di domani, andrà in scena Italia-Lettonia match valevole per le qualificazioni ai prossimi campionati europei. Gli azzurrini guidano il girone con 11 pt davanti a Irlanda e Norvegia appollaiate rispettivamente a 10 e a 9 punti. Alla vigilia del match ha parlato il tecnico azzurro Cesare Nunziata. Queste le sue parole in conferenza stampa:

“Abbiamo l’opportunità di giocare i prossimi due match in casa. Due gare importantissime per il nostro cammino e utili per indirizzare il girone. Siamo una squadra forte, chiederò ai ragazzi di giocare al massimo delle loro capacità. Quando ti ritrovi insieme dopo così tanto tempo occorre tornare a essere squadra e a ritrovare la giusta mentalità.”Quanti sono out?“Baldanzi ha un problema all’adduttore e non farà parte della gara. Valutiamo assieme a lui e al dottore cosa fare per il suo bene. Sono da valutare invece Oristanio e Pirola. Pafundi? L’under 19 ha un turno importante, giusto che rimanga con loro.”Sul caso “PlayStation”“Penso che Spalletti abbia ragione. Io non vieto di giocare, ma quando bisogna riposarsi occorre farlo. È così se si vuole giocare a calcio ad alti livelli, un atleta deve star bene atleticamente e fisicamente in ogni momento e Spalletti ha grande attenzione per tutto il gruppo Italia, facciamo tutti parte della stessa famiglia. Nei momenti in cui si può è giusto svagarsi, ma prima viene il riposo”