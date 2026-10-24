Davide Nicola si presenta in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Venezia con i primi segnali positivi della sua nuova avventura sulla panchina arancioneroverde. Subentrato a Giovanni Stroppa dopo un avvio di stagione complicato, il tecnico ha subito conquistato i primi tre punti grazie alla vittoria contro il Napoli, ottenuta al debutto. Un successo importante non soltanto per la classifica, ma anche per ritrovare fiducia e dare una nuova identità alla squadra. Ora, contro il Genoa, il Venezia è chiamato a confermare i progressi mostrati e a dimostrare che la svolta può proseguire anche lontano dal Penzo.

Genoa-Venezia, Nicola: "Dobbiamo essere compatti in ogni fase"

Sull'interpretazione della gara contro il Genoa, Nicola sottolinea quanto sarà importante mantenere equilibrio e distanze corrette tra i reparti, sia in fase difensiva sia quando la squadra sarà chiamata a costruire l'azione.

"Contro il Genoa dovremo proseguire lungo una strada semplice da comprendere, ma non sempre facile da mettere in pratica: restare vicini e compatti quando difendiamo e quando attacchiamo. Questa organizzazione deve accompagnarci anche quando ci troviamo nella metà campo degli avversari. I movimenti e i principi tattici devono diventare naturali, senza che i giocatori siano costretti a pensarci ogni volta. Quando si riflette troppo, infatti, si rischia di perdere tempo prezioso durante il gioco. Dobbiamo imparare a rendere automatici questi comportamenti. È un lavoro che stiamo portando avanti adesso, con la consapevolezza che non possiamo chiedere tutto immediatamente ai ragazzi: settimana dopo settimana consolidiamo alcuni aspetti e ne introduciamo altri", spiega l'allenatore.

VENEZIA, ITALIA – 17 OTTOBRE: l’allenatore del SSC Napoli Massimiliano Allegri posa insieme a Davide Nicola, tecnico del Venezia FC, prima della partita di Serie A tra Venezia FC e SSC Napoli allo stadio Pier Luigi Penzo, il 17 ottobre 2026 a Venezia, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

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Nicola sul Genoa: "Una squadra di livello, con giocatori di qualità"

Nel corso della conferenza stampa arrivano anche aggiornamenti importanti sulla situazione degli indisponibili. Nicola conferma il ritorno di alcuni giocatori agli allenamenti con il gruppo e sottolinea quanto sia utile poterli osservare direttamente per valutarne caratteristiche e possibilità d'impiego."Durante questa settimana è tornato a disposizionee oggi si è aggiunto anche. Per me è positivo poterli vedere lavorare sul campo e conoscere meglio le loro qualità. Alcuni calciatori li conosco già abbastanza bene, mentre per altri sarà necessario allenarsi insieme per comprenderne le potenzialità.L'allenatore del Venezia, soprattutto in attacco. Una squadra che conosce molto bene il campionato e il significato di queste partite che sono effettivamente scontri diretti per non retrocedere.

"Il Genoa è una squadra che conosce già bene il campionato e può contare su un allenatore preparato, competente e capace di trasmettere le proprie idee. Ha giocatori di qualità, soprattutto nel reparto offensivo, e può contare su un ambiente che rende la partita particolarmente impegnativa. Allo stesso tempo, affrontare una squadra di questo tipo rappresenta un'occasione per capire a che punto siamo arrivati.

Dovremo essere bravi a riconoscere i momenti in cui sarà possibile attaccare e quelli in cui sarà necessario difendere con ordine. Non possiamo concedere spazi facilmente, perché gli avversari hanno le qualità per sfruttarli. Serviranno attenzione, equilibrio e la capacità di rimanere dentro la partita anche quando le difficoltà aumenteranno.

Voglio una squadra che sappia adattarsi alle diverse situazioni, senza rinunciare alla propria identità. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra aggressività e gestione del pallone, cercando di essere efficaci sia quando possiamo ripartire sia quando abbiamo la possibilità di costruire l'azione. La crescita passa anche da questo: comprendere le caratteristiche dell'avversario e mettere in campo le nostre qualità nel modo migliore".

Venezia, le scelte di Nicola: "Dobbiamo conoscere le caratteristiche di tutti"

Il tecnico veneziano sottolinea la volontà di approfondire le caratteristiche dei propri giocatori, con l'obiettivo di comprenderne al meglio le qualità e individuare il modo più efficace per utilizzarli e

"Per me è importante capire quali possibilità mi offre ogni giocatore e in quali situazioni può essere maggiormente utile alla squadra. Alcuni li conosco già, mentre con altri devo ancora approfondire il lavoro per comprendere meglio le loro caratteristiche. Questa rosa presenta profili differenti e dobbiamo riuscire a valorizzarli nel modo corretto.

Davide Nicola nuovo allenatore del Venezia. (Foto di Venezia FC)

Non si tratta soltanto di scegliere undici giocatori, ma di individuare quelli che possono interpretare meglio la partita e le richieste che facciamo loro. Ci sono caratteristiche che possono diventare importanti in determinati momenti, soprattutto quando la gara cambia ritmo o richiede soluzioni differenti. Per questo è fondamentale osservare, valutare e lavorare insieme.

La disponibilità di più alternative ci permette di ragionare sulle diverse possibilità, ma ogni scelta deve avere una logica precisa. Voglio che chi scende in campo sappia cosa deve fare e che la squadra mantenga una struttura riconoscibile. La priorità è mettere il gruppo nelle condizioni di esprimersi al meglio, indipendentemente da chi viene impiegato dall'inizio o entra durante la partita".