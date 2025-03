Salvatore Miceli ha detto la sua dopo l'ultimo turno di campionato, con un focus speciale su Venezia-Napoli, sue ex squadre con cui ha conquistato la massima serie; l'ex centrocampista, ha parlato a DerbyDerbyDerby, dicendo la sua

"Domenica ho avuto il cuore diviso a metà: Venezia è stata la squadra dove ho esordito in Serie A, e ho vinto il mio primo campionato, e subito dopo l'ho vinto col Napoli; Sicuramente il Napoli è una squadra superiore, però Eusebio Di Francesco è un allenatore preparatissimo: il Venezia ha dei punti a favore, però sono stati bravi a fermare i punti di forza del Napoli".

Vincere due campionati consecutivi non è per tutti, e chi ci riesce, ha un vero record. Salvatore Miceli, ex centrocampista, sicuramente è fra questi: prima Venezia nel 1998, con cui esordisce in massima serie, poi Napoli, nel 2000, e a Piacenza nel 2001. E ancora, tante altre squadre: Cosenza e Catanzaro, poi Catania e Sampdoria. Lui, calabrese di Paola, col cuore diviso a metà fra Napoli e Venezia, rilascia un'intervista alla redazione di DerbyDerbyDerby dopo l'ultima giornata di campionato.

Miceli a DDD: "Niente di deciso, la lotta scudetto è ancora aperta" — "Ciò non toglie comunque che il Napoli da qui alla fine combatterà per vincere il titolo, e se lo meriterebbe. L'Inter è la squadra più forte e non sbaglia un colpo, è vero, però ha nove partite in un mese. La squadra azzurra deve ritrovarsi in questo finale, e sono sicuro che farà tanti punti. Non c'è nessuna fuga, d'altronde: l'Inter ha appena tre punti di vantaggio, è una sola partita. Il campionato è ancora tutto da decidere. Da una settimana all'altra è impossibile fare pronostici".

"Venezia e Di Francesco meritano la Serie A" Salvatore Miceli con la maglia del Venezia: è stato con gli arancioneroverdi dopo aver disputato l'ultimo campionato con il Cosenza nel 1997; a Venezia, Miceli, è stato dal 1997 al 1999, poi nel campionato 2000-01, prima di passare al Piacenza. Due stagioni in laguna non si dimenticano: sotto la guida di Novellino, Miceli conquista la promozione in massima serie: "Negli anni passati, se vediamo come è retrocesso Di Francesco, il Frosinone in primis, è stato sfortunatissimo. Per me, è giusto che lui e la piazza di Venezia, meritano la permanenza in massima serie, anche per il calcio che sta esprimendo. Tra l'altro ho piacere che Eusebio vada bene perché l'ho conosciuto a Piacenza".

E sul resto della classifica? "La Lazio subisce una batosta dal Bologna, la Juve viene da due sconfitte di seguito... Inter e Napoli hanno avuto qualche rallentamento ma solo perché hanno pareggiato, ci sono altre squadre che devono ritrovarsi ex novo. La Juventus non tornerà mai ai livelli degli scorsi campionati finché alla presidenza non salirà uno degli Agnelli: viene da due sconfitte consecutive, è in confusione totale. Il Napoli una società solida, e poi Conte è fra i migliori allenatori al mondo: un gran lavoratore. Ovunque Conte sia andato, ha fatto sempre bene. Il Bologna si sta confermando grazie ad Italiano, ma anche Udinese e Como stanno facendo bene".