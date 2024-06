Venezia promosso in Serie A: tornano il derby veneto e del Triveneto

Per motivi diversi sono due delle città più belle d'Italia. Verona con l'Arena, la dimora di Giulietta e Romeo, bagnata dall'Adige, il nido romantico di shakesperiana memoria. Dall'altra parte c'è la Serenissima , un simbolo di bellezza e di ingegno umano, un patrimonio mondiale dell' UNESCO con una storia movimentata. Un tempo potenza commerciale e repubblica marinara, porto di riferimento per le spedizioni crociate, ma allo stesso tempo centro artistico e culturale con edifici emblematici come la Basilica di San Marco e il Palazzo Ducale.

Il derby calcistico tra le due squadre sarà anche un modo per visitare ed ammirare le rispettive bellezze artistiche e architettoniche. Lagunari e scaligeri si sono affrontati 87 volte, 5 di queste in massima serie. L'ultimo precedente in Serie A risale alla stagione 2021-2022, conclusasi con la retrocessione degli arancioneroverdi: il Verona si impose all'andata al Penzo, rimontando da 3-0 a 3-4 e tra le mura amiche col punteggio di 3-1, trascinato da una tripletta di Giovanni Simeone .

Udinese-Venezia: il derby del Triveneto

Torna protagonista in Serie A anche il derby del Triveneto tra Udinese e Venezia. Come quella contro gli scaligeri, la sfida contro i friulani non rievoca dolci ricordi ai lagunari, sconfitti in entrambe le gare nell'ultima apparizione in massima serie: 2-1 in casa e 3-0 alla Dacia Arena. Non è andata diversamente nel campionato Primavera 2 dove l'Udinese si è imposto 2-0 sul Venezia nel derby del Triveneto, conquistando il trofeo e la promozione in Primavera 1.