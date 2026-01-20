Archiviata la sfida con il Lecce, il Milan si concede un giorno di riposo per poi pensare al big match di domenica sera contro la Roma. Una partita molto importante che arriva in un momento delicato della stagione dove ogni errore può pesare sulle ambizioni delle squadre. Per i rossoneri sarà la 94^ trasferta all'Olimpico e il bilancio, al momento, vede in vantaggio il Diavolo con 32 vittorie contro le 27 dei giallorossi. 33 i pareggi. Oggi, però, rievochiamo l'unico Roma-Milan giocato alla Stadio Flaminio, quello del 25 febbraio 1990 dove il Milan di Arrigo Sacchi diede alla Roma di Gigi Radice una sonora lezione di calcio. <<<CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>>
Nel 1990, la Roma e il Milan si affrontarono per la prima e unica volta nella storia allo Stadio Flaminio... e andò benissimo ai rossoneri
