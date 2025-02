Viali: “Decimati dall’influenza ma senza alibi. Se perderemo saremo dei c…”

Viali ha presentato il derby di domani contro il Cesena: le dichiarazioni del tecnico della Reggiana in conferenza stampa

Enrico Pecci Redattore 8 febbraio 2025 (modifica il 9 febbraio 2025 | 17:33)

Reggiana decimata da influenza ed infortuni ma Viali non vuole scuse. Nella conferenza stampa pre derby, alla vigilia di Reggiana-Cesena, il tecnico granata ha parlato così: "Più che un’infermeria, delle camere da letto piene… Ho visto pochi giocatori questa settimana, molti purtroppo mancheranno. Li devo leggere: Libutti, Reinhart, Stulac, Kumi, Pettinari, Marras e Portanova. Tranne Pettinari che ha un piccolo problema muscolare tendineo, gli altri sono tutti influenzati".

Reggiana falcidiata dall'influenza. Viali: "Non dobbiamo piangerci addosso" — Viali ha fatto il punto della situazione: "Alcuni da quasi quattro giorni con febbre molto alta. Ho parlato stamattina con i ragazzi e ho detto loro che se finirà male saremo comunque dei c*****i. Saremo comunque 16 giocatori compreso il portiere e i cambi, quindi ci giochiamo la partita con il Cesena come abbiamo sempre fatto con grande coraggio e determinazione senza piangerci addosso ma rappresentando i nostri tifosi con grande onore".

E sulla partita: "Le difficoltà saranno simili a quelle di tutte le partite, nel senso che ogni squadra ha le proprie caratteristiche per metterti in difficoltà. I nostri avversari cercheranno di non esaltare le nostre, quindi il risultato può essere influenzato da piccoli episodi. A Bolzano secondo me abbiamo fatto una delle migliori gare della stagione ma abbiamo perso, quindi pretendo che si faccia tutto in maniera perfetta e funzionale al risultato. Shpendi è uno dei giocatori più determinanti, ma il Cesena ha una squadra con tanti altri giocatori di qualità. Hanno tecnica, gamba, profondità e sanno anche ripartire. La gara sarà complicata e dovremo stare molto attenti".

E sul mercato: "Al di là della situazione particolare di questa settimana, noi ci abbiamo provato fino in fondo. Siamo stati dentro il mercato, ma non siamo riusciti a chiudere quelle operazioni che avremmo voluto. Ora andiamo avanti per la nostra strada: inizia un campionato con equilibri diversi, noi continueremo a migliorare settimana dopo settimana grazie alla nostra grande organizzazione e al lavoro dei calciatori".

Reggiana, Viali: "Dobbiamo fare tutto in maniera perfetta" — Viali infiamma così l'ambiente: "Reggio Emilia è una piazza fantastica in cui giocare partite del genere, che sono quasi dei derby. Nonostante tutte le difficoltà di questa settimana, vogliamo scendere in campo per rappresentare i nostri tifosi, che ci danno tanto in termini di presenza e calore. C’è molta empatia tra la squadra e il pubblico, e la Reggiana si impegna al massimo rappresentandolo con grande determinazione e voglia. Rincorrere la salvezza per questa società e per i nostri tifosi è la cosa più importante".

"Si fa il massimo, si tiene la tensione alta e si prepara la partita comunque. Ci siamo fatti aiutare da qualche ragazzo della Primavera, che però ha il proprio impegno di campionato. Ma abbiamo preparato la gara con la stessa attenzione e determinazione di sempre. - ha concluso l'allenatore - Quello che conta domani è il risultato. Le difficoltà saranno simili a quelle di tutte le partite, nel senso che ogni squadra ha le proprie caratteristiche per metterti in difficoltà. I nostri avversari cercheranno di non esaltare le nostre, quindi il risultato può essere influenzato da piccoli episodi. A Bolzano contro il Sudtirol secondo me abbiamo fatto una delle migliori gare della stagione ma abbiamo perso, quindi pretendo che si faccia tutto in maniera perfetta e funzionale al risultato".

