Violenza sessuale, Padova calcio nella bufera

Il Padova Calcio è nella bufera: un calciatore è stato condannato per violenza sessuale, e ora un altro è stato indagato per la stessa ragione.

Dopo la condanna di Liguori in primo grado, il Padova aveva emesso una nota in cui dichiara che “la società non esprimerà alcun tipo di valutazione in merito alla vicenda fintantoché la giustizia non si sarà espressa con una sentenza definitiva in ultimo grado di giudizio”. Un comunicato finito al centro di numerose critiche, comprese quelle del sindaco Sergio Giordani, un tempo direttore sportivo del club, che ha sottolineato di “essere dalla parte delle donne”.