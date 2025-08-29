derbyderbyderby calcio italiano Vis Pesaro-Rimini, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

SERIE C

Ecco come poter seguire l'anticipo del Girone B in programma venerdì 29 agosto alle ore 21:00
Filippo Montoli
La seconda giornata del Girone B di Serie C si apre venerdì 29 agosto con la sfida tra Vis Pesaro e Rimini. La gara è in programma allo stadio Tonino Benelli alle ore 21:00 e sarà possibile seguirla per tutti gli utenti registrati a Bet365, che avranno la possibilità di vederla gratuitamente in streaming. Inoltre, ecco le altre piattaforme dove vedere Vis Pesaro-Rimini in diretta tv e streaming.

L'anticipo del Girone B di Serie C sarà possibile seguirlo in diretta tv su SkySport e precisamente al canale 256 del telecomando. La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming su Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma, e su Now. Infine, l'ultima alternativa è quella di seguire il match su Bet365. Basterà registrarsi tramite sito o app e iniziare a seguire la gara senza costi aggiuntivi.

Lo stato di forma delle due squadre

La Vis Pesaro non ha cominciato bene la nuova stagione. In Coppa Italia di Serie C è stata eliminata al primo turno dalla Sambenedettese con la sconfitta per 2-0 in trasferta. In campionato, sempre da ospite, ha invece pareggiato con il Pineto per 1-1. Il vantaggio iniziale siglato da Jallow all'ottavo minuto ha trovato pochi minuti dopo l'immediato pareggio degli avversari.

Vis Pesaro-Rimini, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE- immagine 2
La Vis Pesaro impegnata in una partita contro la Juventus NG (Photo by Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Il Rimini ha cominciato anche peggio. Impegnato nella prima partita ufficiale nella Coppa Italia vera e propria con il Pescara, la squadra di Troise è uscita sconfitta di misura per 1-0. Lo stesso risultato è stato quello della prima partita del Girone B contro il Gubbio, ma avvenuto tra le mura di casa.

CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PRONOSTICO COMPLETO DEL MATCH

Le probabili formazioni

Stellone ha molti giocatori su cui non potrà contare per la partita di stasera. Tonucci, Zola, Schiavon, Ascione, Ferrari e Lari sono tutti indisponibili. Il tecnico della Vis Pesaro dovrebbe quindi schierare un 3-4-1-2 con Pozzi tra i pali. Ceccacci, Di Renzo e Primasso in difesa. Centrocampo a quattro con Nina, Paganini, Mariani e Vezzoni. Sulla trequarti, Berengo sarà supporto alle due punte Stabile e Jallow.

Vis Pesaro-Rimini, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE- immagine 3
Il Rimini in una partita contro il Milan Futuro (Photo by AC Milan/AC Milan via Getty Images)

Troise è più fortunato del suo collega, avendo fuori dai disponibili il solo Vitali. Il Rimini dovrebbe scendere in campo con il 4-3-1-2. Gagliano in porta. Difesa a quattro con Lepri e Longobardi terzini e De Vitis-Bellodi coppia centrale. Nel centrocampo a tre spazio a Megelaitis, Langella e Piccoli. Il trequartista Fiorini sarà alle spalle del duo d'attacco Ubaldi-Parigi.

VIS PESARO (3-4-1-2): Pozzi; Ceccacci, Di Renzo, Primasso; Nina, Paganini, Mariani, Vezzoni; Berengo; Stabile, Jallow. Allenatore: Roberto Stellone.

RIMINI (4-3-1-2): Gagliano; Lepri, De Vitis, Bellodi, Longobardi; Megelaitis, Langella, Piccoli; Fiorini; Ubaldi, Parigi. Allenatore: Emanuele Troise.

