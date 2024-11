Verona, Zanetti: “Grande rammarico, usciamo dal campo a testa alta”

Il Verona non riesce a portare punti a casa nell'anticipo del venerdì di Serie A. Sconfitta di misura per 1-0 alla Domus Arena contro il Cagliari per i ragazzi di Paolo Zanetti. Momento decisamente buio per i gialloblù, fermi a 12 punti in classifica con tre sconfitte consecutive e nove gol subiti in altrettanti incontri. I punti di vantaggio sulla zona retrocessione sono solo due con le restanti gare della quattordicesima giornata da giocare. L'allenatore dei veronesi ha espresso tutta la propria delusione in conferenza stampa.