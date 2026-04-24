La leggenda paragona il giovane portiere della Lazio a Toldo e lancia un pronostico fiducioso per la finale di Coppa Italia contro la favorita Inter

Francesco Intorre
Atalanta BC v SS Lazio - Coppa Italia

Lazio, che festa negli spogliatoi: finale di Coppa Italia e Zaccagni scatenato

L'ambiente biancoceleste è letteralmente impazzito per Edoardo Motta. Il giovane portiere della Lazio è balzato agli occhi di tutti dopo la strepitosa prestazione sfoderata nella semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, dove ha parato 4 rigori. Le sue prodezze non sono passate inosservate, attirando l'attenzione di una vera e propria leggenda del calcio italiano come Dino Zoff. L'ex campione del mondo ha infatti rilasciato dichiarazioni importantissime ai microfoni della Gazzetta dello Sport. "È giusto mantenere i piedi per terra, ma quando uno fa quello che ha fatto vuol dire che le qualità ci sono", ha spiegato Zoff. L'ex portiere ha poi aggiunto con grande convinzione: "Può andare molto lontano".

Edoardo Motta Zoff

Edoardo Motta Zoff
BERGAMO, ITALIA - 22 APRILE: Edoardo Motta della SS Lazio festeggia la vittoria dopo la semifinale di Coppa Italia tra Atalanta BC e SS Lazio alla New Balance Arena il 22 aprile 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

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Il paragone con Toldo e il consiglio prezioso

A stupire maggiormente l'ex portiere della Nazionale è stata l'incredibile tranquillità del ragazzo. Zoff si è detto profondamente impressionato da come Motta abbia affrontato con totale serenità la delicatissima sequenza finale dei rigori. Questo atteggiamento glaciale ha scomodato un paragone a dir poco illustre. "Per certi aspetti mi ha ricordato Toldo in semifinale con l'Olanda a Euro 2000, anche perché pure fisicamente me lo ricorda", ha confessato la leggenda.

L'investitura è pesante, ma accompagnata da un saggio consiglio per il futuro. "Gli consiglio di continuare così e di non montarsi la testa: la base c'è, tra i pali sta facendo cose notevoli", ha concluso saggiamente l'ex commissario tecnico azzurro.

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Il pronostico per la finale di Coppa Italia

Dopo aver incoronato il nuovo talento tra i pali, l'intervista si è spostata sull'imminente futuro della squadra capitolina. In conclusione, Zoff ha espresso anche il suo personale pronostico sulla finalissima di Coppa Italia che vedrà protagoniste la Lazio e l'Inter. L'ex allenatore non si è nascosto dietro a un dito, ma ha lasciato la porta aperta a qualsiasi scenario clamoroso.
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"La squadra nerazzurra è sicuramente più forte e in quanto tale favorita", ha precisato Zoff tracciando i valori in campo. Tuttavia, il mito azzurro ha voluto rincuorare i tifosi laziali. "Ma la Lazio non parte affatto battuta", ha aggiunto con fermezza. L'ultimo avvertimento è un grande classico di questo sport: "Nel calcio è sempre tutto possibile, specie in una gara secca che assegna un trofeo".

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