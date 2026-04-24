L'ambiente biancoceleste è letteralmente impazzito per Edoardo Motta. Il giovane portiere della Lazio è balzato agli occhi di tutti dopo la strepitosa prestazione sfoderata nella semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, dove ha parato 4 rigori. Le sue prodezze non sono passate inosservate, attirando l'attenzione di una vera e propria leggenda del calcio italiano come Dino Zoff. L'ex campione del mondo ha infatti rilasciato dichiarazioni importantissime ai microfoni della Gazzetta dello Sport. "È giusto mantenere i piedi per terra, ma quando uno fa quello che ha fatto vuol dire che le qualità ci sono", ha spiegato Zoff. L'ex portiere ha poi aggiunto con grande convinzione: "Può andare molto lontano".

BERGAMO, ITALIA - 22 APRILE: Edoardo Motta della SS Lazio festeggia la vittoria dopo la semifinale di Coppa Italia tra Atalanta BC e SS Lazio alla New Balance Arena il 22 aprile 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

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Il paragone con Toldo e il consiglio prezioso

A stupire maggiormente l'ex portiere dellaè stata l'incredibile tranquillità del ragazzo.si è detto profondamente impressionato da come Motta abbia affrontato con totale serenità la delicatissima sequenza finale dei. Questo atteggiamento glaciale ha scomodato una dir poco illustre. "Per certi aspetti mi ha ricordato Toldo in semifinale con l'Olanda a Euro 2000, anche perché pure fisicamente me lo ricorda", ha confessato la leggenda.

L'investitura è pesante, ma accompagnata da un saggio consiglio per il futuro. "Gli consiglio di continuare così e di non montarsi la testa: la base c'è, tra i pali sta facendo cose notevoli", ha concluso saggiamente l'ex commissario tecnico azzurro.

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Il pronostico per la finale di Coppa Italia

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Dopo aver incoronato il nuovo talento tra i pali,si è spostata sull'imminente futuro della squadra capitolina. In conclusione,ha espresso anche il suo personale pronostico sulla finalissima diche vedrà protagoniste la. L'ex allenatore non si è nascosto dietro a un dito, ma ha lasciato la porta aperta a qualsiasi scenario clamoroso."La squadra nerazzurra è sicuramente più forte e in quanto tale favorita", ha precisatotracciando i valori in campo. Tuttavia, il mito azzurro ha voluto rincuorare i tifosi laziali. "Ma la Lazio non parte affatto battuta", ha aggiunto con fermezza. L'ultimo avvertimento è un grande classico di questo sport: "Nel calcio è sempre tutto possibile, specie in una gara secca che assegna un trofeo".

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