L’Atalanta è ormai vicina a formalizzare il rinnovo di Ahanor, difensore arrivato la scorsa estate dal Genoa per circa 17 milioni di euro. Al momento del suo approdo, essendo ancora minorenne, il giocatore ha potuto sottoscrivere solo un accordo triennale, ma dalla fine di febbraio ha acquisito la possibilità di legarsi al club bergamasco per un periodo più lungo. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb le trattative sono ormai in fase avanzata e l’intesa potrebbe essere siglata su un contratto quinquennale, con un adeguamento importante dell’ingaggio rispetto ai circa 200 mila euro attuali.

Honest Ahanor alla sua prima esperienza in Champions League. (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)

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Il nuovo accordo per Ahanor

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Negli ultimi mesi, infatti, susi erano accesi diversi riflettori anche dalla, soprattutto nella finestra di gennaio, segno di un interesse crescente attorno al difensore. Per questo motivo,ha accelerato le mosse per blindarlo e mettere al riparo il talento da possibili assalti di mercato. Resta comunque aperta la porta a eventuali offerte irrinunciabili: in quel caso il club bergamasco potrebbe valutare una cessione, ma la valutazione fissata si aggira tra i

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Le dichiarazioni sulla cittadinanza

"Vestire una maglia così importante come quella dell'Italia è un sogno, tutti da bambino hanno questo sogno, indipendentemente da quante volte la indossi, o dalle possibilità che hai avuto di portare già questa maglia. Poter rappresentare il proprio Paese, il posto in cui vivi, che senti nel sangue, è un'emozione forte".

Alla sua prima vera stagione con la maglia dell’Atalanta, Ahanor si è già ritagliato uno spazio importante nelle rotazioni difensive, collezionando numerose presenze tra Serie A, coppe e impegni europei. Il giovane centrale, classe 2008, ha totalizzato circa 18 apparizioni in campionato e oltre 25 presenze complessive stagionali, mettendo in mostra continuità e grande maturità nonostante la giovane età. Sul piano statistico non ha ancora trovato gol o assist, ma si è distinto per affidabilità difensiva. Un rendimento solido che conferma la crescita del difensore e il suo progressivo inserimento nel progetto tecnico nerazzurro.

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