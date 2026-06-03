Il futuro di Bernardo Silva è ancora tutto da definire. L'esterno offensivo del Manchester City ha deciso di lasciare l'Inghilterra con effetto immediato e in molti si stanno chiedendo quale possa essere la sua prossima destinazione. In Italia sia la Juventus che l'Inter non hanno di certo nascosto il loro apprezzamento nei confronti del portoghese, ancora nel pieno della sua carriera e in grado di abbinare qualità e quantità ad alti livelli.

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All'estero invece le due squadre che hanno mostrato apprezzamento per Bernardo Silva sono Atletico Madrid e Barcellona. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il fantasista avrebbe deciso di rinviare la sua scelta definitiva fino al termine del percorso con la Nazionale portoghese ai prossimi Mondiali che sono in procinto di cominciare. Nonostante il piano iniziale fosse quello di partire e cambiare squadra il prima possibile anche prima dell'inizio della massima competizione nazionale, c'è stato quindi un cambio in corsa che invita alla pazienza e alla riflessione.

Bernardo Silva: futuro ancora da scrivere

Ci sarà quindi da attendere ancora un po' per scoprire, che lascerà il Manchester City dopo aver recitato un ruolo da assoluto protagonista. In Serie A continuano a sperare, anche se questo potenziale innesto a parametro zero sembra essere comunque molto più vicino a LaLiga. Appuntamento, quindi, rinviato al futuro prossimo quando i tempi saranno maturi per una decisione presa con cognizione di causa.

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