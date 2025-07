Bonny è un nuovo giocatore dell’Inter: il comunicato ufficiale del club

Il calciatore ex Parma arriva ufficialmente alla corte di Chivu e il club nerazzurro gli dedica una splendida presentazione sui suoi canali ufficiali

Alessia Bartiromo 5 luglio - 11:52

La notizia era nell'aria già tempo e nella mattinata di oggi è arrivata l'ufficialità: Ange-Yoan Bonny è un nuovo calciatore dell'Inter. L'attaccante ex Parma ha siglato un contratto che lo lega al club nerazzurro fino al 2030, ritrovando in panchina Cristian Chivu, suo allenatore già ai gialloblu. Uno step di carriera importante, accettando la sfida di un top club che lo ha voluto con insistenza, pronto per la prossima stagione di serie A tra campionato e Champions League, alla ricerca della definitiva consacrazione.

Interisti, è giunto il momento delle presentazioni 🤝#ForzaInter#WelcomeAngeYoanpic.twitter.com/jMjkCBUzPz

Gli inizi e il trampolino di lancio al Parma — L'Inter ha dedicato a Bonny un bellissimo racconto della sua storia tramite il comunicato ufficiale divulgato sui canali del club, iniziando dalle origini: "Alle porte di Parigi, sulle rive del Canal Saint-Denis, sorge una città che ha scritto la sua storia fondandosi sull'impegno e sullo spirito di sacrificio dei suoi abitanti. Lontana 13 km dalle luci sfolgoranti della Tour Eiffel e degli Champs-Elysées, Aubervilliers non è abituata alla mondanità della capitale francese. Così vicine, ma anche così lontane: qui il paesaggio è caratterizzato da grandi palazzi e fabbriche che puntellano l'orizzonte in ogni direzione. Eppure da queste strade lo sguardo può incontrare un edificio molto riconoscibile: lo Stade de France, la casa della Nazionale francese che si trova nella vicina Saint-Denis. Un luogo leggendario per il calcio francese, un impianto che Ange-Yoan Bonny ha probabilmente osservato da lontano innumerevoli volte, viaggiando sulle ali della fantasia e dei suoi sogni".

Poi, il trampolino di lancio al Parma: "La stagione 2023/24 è quella della rivelazione: Bonny diventa fondamentale nello scacchiere tattico dei ducali che dominano la Serie B. Ange-Yoan è un centravanti moderno, che svaria per tutto il fronte d'attacco, creando spazi e occasioni per i suoi compagni grazie ai suoi movimenti imprevedibili. A fine anno il classe 2003 conta 5 gol e 6 assist: numeri che raccontano solo in parte la sua importanza per il Parma di Fabio Pecchia. Nel 2024/25 Ange-Yoan gioca per la prima volta in Serie A: il suo impatto è potentissimo, Bonny colpisce con forza il massimo campionato con prestazioni decisamente positive. Al suo esordio contro la Fiorentina nella prima giornata viene premiato come Man of the match della gara, mentre a fine agosto segna la sua prima rete contro il Napoli. In totale colleziona 37 presenze e 6 gol in Serie A".

Il benvenuto del club per Bonny all'Inter — Infine, non può mancare un sentito benvenuto del club per la nuova esperienza in nerazzurro: "Attaccante velocissimo e potente, dotato di grande fisico e mobilità, Bonny è un centravanti che gioca per la squadra, regista offensivo in grado di creare pericoli agli avversari con la sua grande tecnica. Ventiseiesimo francese della storia dell'Inter, in nerazzurro Ange-Yoan ritrova Cristian Chivu, suo allenatore a Parma nella scorsa stagione. Inizia così un nuovo capitolo del sogno di Ange-Yoan Bonny: un sogno che oggi si colora a tinte nerazzurre".