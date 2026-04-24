Il calciomercato dell’Inter si sta concentrando su profili giovani e di prospettiva e tra i nomi seguiti emerge quello di Moncef Zekri, esterno sinistro classe 2008 attualmente in forza al Mechelen. Il club nerazzurro osserva con attenzione la crescita di un calciatore che ha già mostrato qualità tecniche e atletiche non indifferenti, nonostante la giovane età. La dirigenza sta valutando un investimento mirato, coerente con una strategia che privilegia lo sviluppo graduale dei talenti internazionali e lo svecchiamento della rosa.

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Chi è Moncef Zekri

Moncef Zekri nasce a Bruxelles nel 2008, e possiede il doppio passaporto marocchino e belga. Il giocatore ha scelto di rappresentare il Marocco a livello internazionale conquistando la Coppa d’Africa Under 17: un risultato che conferma il suo impatto anche fuori dal contesto dei club. Il percorso in Belgio prosegue con il Mechelen, dove colleziona 16 presenze in campionato, di cui 11 da titolare.

Il profilo di Zekri si distingue per alcune caratteristiche ben definite. Il calciatore abbina una velocità elevata ad una tecnica di base solida: due qualità che hanno spinto diversi osservatori a paragonarlo all'ex nerazzurro Achraf Hakimi per la spinta sulla fascia, e a Marcelo Vieira per la capacità di gestire il pallone. Il giocatore è capace di avviare le azioni offensive attraverso il suo dribbling rapido ed efficace, creando superiorità numerica con una discreta continuità. La personalità rappresenta un altro elemento che ha colpito l'Inter, perché Zekri sembra sempre in grado di fare la scelta giusta, anche durante le fasi di maggiore pressione.

L’Inter sta dunque valutando di proporre un’offerta da 4,2 milioni di euro, accompagnata da una percentuale del 10% sulla futura rivendita. D'altronde il campionato è quasi in ghiaccio e lo scudetto è ad un passo, come dimostrano anche le quote sulla vincente della Serie A, quindi c'è tutto il tempo per iniziare a programmare il futuro a medio termine. E Zekri rappresenterebbe quel profilo di prospettiva ideale per completare la rosa, ma non subito. L'Inter, infatti, intende acquistare il cartellino del giocatore e lasciarlo al Mechelen in prestito per un’altra stagione, con l’obiettivo di inserirlo a Milano a partire dalla stagione 2027-28.

L'Inter comunque non è l'unica che segue Zekri, dato che in passato anche Ajax e Bayer Leverkusen hanno mostrato una forte attenzione verso il giocatore.

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Le altre informazioni su Zekri

Un elemento particolare riguarda la dichiarazione del calciatore sul tifo personale. Zekri ha infatti affermato in una recente intervista di essere tifoso del Milan, precisando però che non avrebbe firmato nemmeno con i rossoneri, essendo al momento concentrato al 100% sul Mechelen. Questa posizione evidenzia una mentalità orientata alla carriera e alla crescita professionale, e un forte attaccamento alla maglia. Il giocatore sottolinea anche la volontà di privilegiare il percorso al Mechelen, rispetto ad un trasferimento immediato in un grande club: ecco perché la formula proposta dall'Inter potrebbe mettere tutti d'accordo.

Il caso di Moncef Zekri evidenzia anche l’evoluzione del ruolo dell’esterno sinistro nel calcio contemporaneo. Il giocatore moderno deve contribuire sia in fase offensiva sia in fase difensiva, mantenendo sia l'intensità sia la qualità nelle giocate. E L'Inter sente di aver bisogno di forze fresche, con tali caratteristiche, anche in quel ruolo.