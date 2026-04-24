Questa sera Napoli-Cremonese riporta il focus degli appassionati sul campionato di Serie A. Senza vittoria dei partenopei, però, l'Inter potrebbe festeggiare
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Il campionato di Serie A si prepara all'ultimo avvincente rush di stagione. Diverse le situazioni da definire tra le squadre in lotta per l'Europa, con la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio che può rappresentare una variabile non indifferente. Eppure, rimane da definire anche quando - e non più se - l'Inter vincerà il 21° tricolore della sua storia. Andiamo a scoprire tutti i possibili scenari affinché i nerazzurri festeggino già in questo turno di campionato.
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Inter: il tricolore è a un passo!5 sono le giornate che mancano al termine del campionato, dunque 15 i punti potenziali che rimangono a disposizione di ogni squadra di qui alla fine. L'Inter di Cristian Chivu ha collezionato 78 punti in 33 giornate, issandosi al primo posto indiscusso della Serie A e staccando Milan e Napoli di 12 lunghezze. Ciò significa che il 21° Scudetto potrebbe arrivare già durante questo weekend, a patto che Milan e Napoli non facciano risultato pieno.
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Si parta da un presupposto: l'Inter non può festeggiare comodamente "dal divano", anche laddove cadesse il Napoli stasera al Maradona contro la Cremonese. Infatti, Chivu e i suoi hanno necessità di conquistare quantomeno un punto alle 18 domenica 26 aprile all'Olimpico di Torino contro i granata di Roberto D'Aversa. Quindi dovrebbero "tifare" Juventus nel big match serale di San Siro, augurandosi che i rossoneri perdano.
Prima combinazione utile:
- Napoli perde con la Cremonese
- L'Inter pareggia con il Torino
- Il Milan perde con la Juventus
In alternativa, qualora il Napoli e il Milan conquistassero un punto nelle rispettive gare di questo trentaquattresimo turno, all'Inter occorrerebbe un successo contro il Torino.
Seconda combinazione utile:
- Napoli pareggia con la Cremonese
- L'Inter vince con il Torino
- Il Milan pareggia con la Juventus
In caso di successo di tutte e tre...Se Napoli e Milan, infine, facessero bottino pieno, la festa dell'Inter verrebbe inesorabilmente rimandata, a prescindere dal suo risultato a Torino. Qualora anche l'Inter, infatti, vincesse contro la formazione piemontese, nell'eventualità dei successi delle altre due inseguitrici; ai nerazzurri occorrerebbe ancora un altro punto.
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